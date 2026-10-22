El Midagri apuesta porque la agroexportación crezca ligeramente en 2026. (Foto: Manuel Melgar).
El Midagri apuesta porque la agroexportación crezca ligeramente en 2026. (Foto: Manuel Melgar).
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Redacción Gestión
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Hace unos días, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, señaló que el Gobierno evalúa dar luz verde a suspensión perfecta de labores en empresas afectadas por El Niño. Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), no validaron esa posición.

“No se descarta, pero no hay ninguna solicitud de esa naturaleza. No he recibido personalmente ningún perdido”, señaló ante la consulta de Canal N.

“Seguimos creciendo 1%. En los siguientes meses salen (se produce) los arándanos, uvas y mangos. Su producción está cayendo, pero su valor sube. Yo creo que terminaremos (el 2026) en positivo”, apostó.

Marco Vinelli dijo que depende de la Comisión de Constitución y del Senado ampliar facultades aprobadas por diputados. (Foto: Congreso)
Marco Vinelli dijo que depende de la Comisión de Constitución y del Senado ampliar facultades aprobadas por diputados. (Foto: Congreso)

En la misma línea, el ministro descartó que vaya a presentarse un desabastecimiento de alimentos en algunas zonas del Perú, a causa del FEN. Aunque advirtió que los riesgos de este fenómeno podrían exponernos a ello.

“Hoy no hay desabastecimiento de alimentos, pero si se cae un puente o una carretera, puede pasar. Hoy no tenemos indicadores de que vaya a decaer la producción tampoco”, sostuvo.

Delegación de facultades

Sobre ello, comentó que habían propuesto hacer cambios a la Ley de Recursos Hídricos, para facilitar los trámites de agricultores; así como la Ley de Sanidad e Inocuidad, para mejorar la atención ante plagas.

Por ello, reiteró la posición del premier Luis Galarreta, pero reclamó que las 27 facultades entregadas eran insuficientes.

“Nos demoraremos más en (atender la emergencia), pero convocaremos a empresas, autoridades locales y la población. Demorar más es que, si podíamos atender una plaga en un día, al no tener la facultad, nos tomará 15 días hacerlo”, advirtió.

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