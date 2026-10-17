El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli aseguró que el Ejecutivo presentó sus argumentos y respondió las consultas de distintas bancadas, aunque reconoció que la aprobación del pedido depende de los congresistas. (Foto: Presidencia)
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli aseguró que el Ejecutivo presentó sus argumentos y respondió las consultas de distintas bancadas, aunque reconoció que la aprobación del pedido depende de los congresistas. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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cuestionó la oposición de algunas bancadas del congreso al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que esta postura dificulta la aplicación de medidas frente a la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.

“En este momento, la población está reclamando que se actúe con mayor rapidez y mayor potencia para combatir la criminalidad. En el pedido de facultades hay elementos que nos permiten ejecutar eso. Pero se están oponiendo a que se ejecute esa política” señaló Vinelli.

GOBIERNO CONFIRMA QUE BUSCÓ CONSENSOS CON LAS BANCADAS

“Nosotros hemos asistido a todas las convocatorias […] con Junto con el Perú, con Obras, con Buen Gobierno, con Ahora Nación, con Renovación Popular y he participado en todas las reuniones en donde hemos dado nuestros argumentos, hemos recibido preguntas, hemos respondido sus preguntas, pero finalmente son ellos los que deciden” afirmó el titular de Midagri.

Asimismo, descartó que el Ejecutivo limite su solicitud exclusivamente a seguridad ciudadana y prevención ante El Niño.

Según explicó, los gobiernos suelen presentar pedidos de facultades al inicio de sus gestiones para implementar sus políticas, por lo que el requerimiento actual incluye otros aspectos del programa de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

VINELLI NIEGA POLARIZACIÓN

Ante los cuestionamientos sobre una posible estrategia de presión y polarización para obtener la aprobación de las facultades, el ministro rechazó que el Gobierno esté promoviendo una confrontación política.

En ese contexto, Marco Vinelli mencionó que el 78% de la población respaldaría que el Congreso apruebe el pedido de facultades.

En esa línea, el ministro defendió la necesidad de que el Parlamento permita avanzar con las medidas planteadas por el Gobierno, aunque reconoció que la decisión final corresponde a los congresistas.

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