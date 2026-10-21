La emergencia se registra cerca de las islas de los Uros, en el lago Titicaca. El incendio amenaza las viviendas de la zona, mientras personal de la Marina de Guerra se dirige al lugar. Foto: Captura Canal N.
La emergencia se registra cerca de las islas de los Uros, en el lago Titicaca. El incendio amenaza las viviendas de la zona, mientras personal de la Marina de Guerra se dirige al lugar. Foto: Captura Canal N.
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Redacción Gestión
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Ante la emergencia, la patrullera lacustre Moho y personal de la Capitanía de Puerto se dirigen al lugar para brindar apoyo y atender la situación.

Las islas de los Uros, son uno de los principales atractivos turísticos del lago Titicaca.

A través de su cuenta de X, la Autoridad Marítima Nacional, informó que se desplegó equipos para mitigar el siniestro desde la 10.30 a. m., incluido una motobomba acuática.

Además señaló que desde ese momento, la Municipalidad provincial monitorea la emergencia y coordina las acciones de respuesta. En esa línea, precisaron que el evento se sitúa en una zona inaccesible.

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