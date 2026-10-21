Un incendio de grandes proporciones afecta los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en Puno, cerca de las islas de los Uros. El fuego amenaza las viviendas de los pobladores de la zona.
Ante la emergencia, la patrullera lacustre Moho y personal de la Capitanía de Puerto se dirigen al lugar para brindar apoyo y atender la situación.
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Las islas de los Uros, son uno de los principales atractivos turísticos del lago Titicaca.
A través de su cuenta de X, la Autoridad Marítima Nacional, informó que se desplegó equipos para mitigar el siniestro desde la 10.30 a. m., incluido una motobomba acuática.
De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Indeci (COEN), la tarde de ayer se inició este incendio en los sectores Uros Chulluni y Chimu, distrito y provincia Puno.
Además señaló que desde ese momento, la Municipalidad provincial monitorea la emergencia y coordina las acciones de respuesta. En esa línea, precisaron que el evento se sitúa en una zona inaccesible.