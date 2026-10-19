El incidente fue registrado por diversos usuarios y viralizados en diversas plataformas de internet como X (antes Twitter). (Foto: Difusión)
El incidente fue registrado por diversos usuarios y viralizados en diversas plataformas de internet como X (antes Twitter). (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube

, en el Callao, rumbo a Piura, tras lo cual la empresa aérea activó sus protocolos de seguridad para resguardar la seguridad de los pasajeros.

Latam precisó que sus equipos brindan asistencia a los afectados y coordinan su reubicación en otros vuelos a la brevedad posible.

LATAM Airlines Perú informó que el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima–Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue. (Foto: Captura )
LATAM Airlines Perú informó que el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima–Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue. (Foto: Captura )

Evaluarán las circunstancias del incidente

“LATAM Airlines Perú lamenta los inconvenientes ocasionados y reafirma su compromiso con la seguridad aérea, valor esencial de todas sus operaciones”, subrayó en su comunicado.

El incidente fue registrado por diversos usuarios y viralizados en diversas plataformas de internet como X (antes Twitter). De acuerdo a las imágenes, antes de que el avión se encuentre en el aire, se observó la presencia de humo en la ala izquierda, que luego comenzó a incendiarse segundos previos que despegara.

TE PUEDE INTERESAR

LATAM pone a Perú entre sus opciones para expandir aviones de la nueva generación de Embraer
Siigo adquiere chilena Bsale e invertirá US$ 100 millones para expandirse en LATAM
Sofofa llega a Lima con ejecutivos de Latam, Sky, Mercado Libre y AMSA para reunión empresarial
Perú, el más preocupado de Latam por impacto de la IA en el empleo, ¿riesgo real?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.