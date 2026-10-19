Una de las alas de un avión de la aerolínea Latam se incidió esta mañana de hoy, lunes, poco antes de despegar desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, rumbo a Piura, tras lo cual la empresa aérea activó sus protocolos de seguridad para resguardar la seguridad de los pasajeros.

Mediante un comunicado, la aerolínea señaló que el evento técnico imprevisto motivó la decisión de desembarcar preventivamente a los pasajeros que iban a bordo del vuelo LA2302, con el objetivo de priorizar su seguridad.

Latam precisó que sus equipos brindan asistencia a los afectados y coordinan su reubicación en otros vuelos a la brevedad posible.

LATAM Airlines Perú informó que el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima–Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue. (Foto: Captura )

Evaluarán las circunstancias del incidente

La compañía indicó que las circunstancias de lo ocurrido serán materia de una evaluación técnica, de acuerdo con los procedimientos correspondientes. Asimismo, lamentó los inconvenientes ocasionados a los pasajeros y reafirmó su compromiso con la seguridad aérea.

“LATAM Airlines Perú lamenta los inconvenientes ocasionados y reafirma su compromiso con la seguridad aérea, valor esencial de todas sus operaciones”, subrayó en su comunicado.

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El incidente fue registrado por diversos usuarios y viralizados en diversas plataformas de internet como X (antes Twitter). De acuerdo a las imágenes, antes de que el avión se encuentre en el aire, se observó la presencia de humo en la ala izquierda, que luego comenzó a incendiarse segundos previos que despegara.

Hasta el momento, se desconoce la causa que haya generado este incidente, el cual alarmó a cientos de pasajeros y usuarios que estaban en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La entidad informó que el avión será sometido a evaluación técnica.