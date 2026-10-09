Siigo, compañía especializada en software contable y administrativo en la nube para pequeñas y medianas empresas (pymes) y contadores, adquirió Bsale, firma chilena que desarrolla soluciones para gestionar ventas en tiendas físicas y canales de comercio electrónico. Tras la operación, la empresa destinará más de US$ 100 millones durante los próximos años para expandir su negocio en Latinoamérica, fortalecer la operación adquirida y desarrollar herramientas con inteligencia artificial.

La compra incorpora al portafolio de Siigo funcionalidades como facturación electrónica, control de inventarios, gestión de caja, reportes y administración de ventas en múltiples sucursales. De esta manera, la compañía busca integrar estas herramientas con sus soluciones de contabilidad, nómina y gestión administrativa, dirigidas a pymes y contadores.

“Es una apuesta de largo plazo por el software de venta en Latinoamérica. Nuestra meta es duplicar el tamaño de Bsale en los próximos años y llevar su software a muchos más emprendedores en la región”, afirmó David Ortiz, CEO de Siigo Latam.

Expansión en Perú y la región

Bsale fue fundada en Chile en 2006 y actualmente opera en ese país, Perú y México. La incorporación a Siigo le permitirá apoyarse en una organización con presencia en seis mercados latinoamericanos: Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, México y Chile.

“Unirnos a Siigo es una decisión estratégica que nos permitirá ayudar a los emprendedores a ordenar sus negocios en todo LATAM”, sostuvo Elvira Montero, cofundadora de Bsale.

Bsale opera en Perú, Chile y México. Tras su adquisición, Siigo apunta a duplicar el tamaño de la compañía en los próximos años. (Foto: Difusión)

Siigo cuenta con más de 4,500 colaboradores y una base de 1.3 millones de pymes y contadores, según información de la compañía. Además, destina más del 20% de sus ingresos a la innovación de productos y servicios tecnológicos.

La adquisición de Bsale se suma a la compra de Kame, empresa chilena de software que Siigo incorporó en 2025 para ingresar a ese mercado. Con la nueva operación, el grupo busca reforzar su presencia en Chile y ampliar su oferta de software de ventas para pymes en Latinoamérica.

Los más de US$ 100 millones anunciados se destinarán a fortalecer la operación de Bsale, llevar su plataforma a nuevos mercados y acelerar el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para automatizar tareas y facilitar la toma de decisiones de los comercios. El monto de la adquisición no fue revelado.