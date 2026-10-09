El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó este jueves estado de catástrofe en la zona de Las Condes, en el este de Santiago, que resultó afectada por un torrente de agua que arrastró vehículos y buses en las empinadas calles de la capital.

“Como resultado de la información levantada (…) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes", anunció Kast a través de su cuenta en la red social X.

Por su parte, las autoridades chilenas informaron que la emergencia desatada en Santiago, en medio de las fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, ha dejado hasta el momento seis personas heridas, además de múltiples y significativos daños materiales.

Tras sobrevolar la zona, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, notificó que entre los heridos se encuentra un niño de un año que sufrió una fractura.

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Automóviles y un bus quedaron atrapados en el caudal

El delegado apuntó preliminarmente a la obstrucción de dos ductos como posible origen del intenso torrente y vinculó las consecuencias de lo ocurrido con el incendio registrado, durante el verano pasado, en esa zona precordillerana que ocasionó la pérdida de la capa vegetal que sostenía el terreno.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para la Región Metropolitana notificó, en horas de la tarde, sobre la situación que afectó también a viviendas con el arrastre de agua y barro.

Videos divulgados por ciudadanos a través de redes sociales dan cuenta de automóviles y un autobús del servicio público en medio del caudal, con pasajeros en su interior y en el techo del transporte.

La entrada de urgencias de la clínica San Carlos de Apoquindo afectada por un aluvión, en la comuna de Las Condes, en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)

Hay al menos 3,000 personas afectadas

La lluvia también ocasionó inundaciones que afectaron inmuebles, entre ellos el servicio de urgencias de una clínica, según reportes de la prensa local.

“Hemos salido (a ayudar) principalmente a personas que quedan atrapadas en su vehículo, en el interior; en casas en que ha entrado el barro; en universidades en que quedan aisladas también las personas”, detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.

Asimismo, la autoridad añadió que “hay que extraer a las personas de ese lugar que es difícil el acceso, aparte de todo el trabajo profesional que tenemos de los equipos de rescate”.

El temporal que afecta a algunas regiones de Chile provocó en la víspera el fallecimiento de una persona, que se suma a al menos 15 más que dejó el sistema frontal que afectó al país a mediados de este año en 10 de las 16 regiones del país.

El fenómeno dejó más de 3,000 personas damnificadas y produjo el desbordamiento de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.

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El aluvión causado por las intensas lluvias

Las autoridades chilenas informaron que, en medio de las fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, se produjo un aluvión en una zona precordillerana en el este de la capital chilena, que arrastró vehículos y buses en las empinadas calles de ese sector de la ciudad.

“Por intensas precipitaciones se está registrando un aluvión en la comuna de Las Condes, esto a efecto de la activación de quebradas en la comuna”, informó Miguel Muñoz, director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para la Región Metropolitana.

Por su parte, los Carabineros de Chile reportaron haber divisado un “gran torrente de agua por calle General Blanche. Lo anterior, producto del rebasamiento del canal que se encuentra en calle Francisco Bulnes Correa”, vías que pertenecen al sector San Carlos de Apoquindo, una de las zonas residenciales de mayores ingresos de la capital.

La policía describió el suceso como “un caudal” que bajaba con dirección al poniente, desde la cordillera de Los Andes en sentido hacia el centro de la ciudad, que queda a casi diez kilómetros de distancia, por lo cual no se ve afectado a pesar de la cantidad y fuerza del agua.

Con información de EFE