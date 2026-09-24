Directivo de Petroecuador señaló que están buscando “socios internacionales que tengan refinerías que se adapten bien al crudo ecuatoriano” (Foto: EFE)
Directivo de Petroecuador señaló que están buscando “socios internacionales que tengan refinerías que se adapten bien al crudo ecuatoriano” (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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y una de esas naciones podría ser Perú, dijo este miércoles el gerente de la empresa ecuatoriana, Sebastián Maag.

El directivo señaló que están buscando “socios internacionales que tengan refinerías que se adapten bien al crudo ecuatoriano” y que Perú, por ejemplo, “tiene una capacidad de refinería que es adecuada” para eso.

en una entrevista con Radio Pública.

“No necesariamente tenemos que refinarlo acá todo, sino es buscar las alianzas correctas para, con lo que vendemos y redituamos del crudo, poder abastecer a la ciudadanía de combustibles”, afirmó.

El funcionario añadió que mantiene conversaciones con Perú sobre posibles alternativas de suministro de gas natural desde Camisea, el campo más importante de Perú y uno de los más grandes de Latinoamérica.

Además, Maag aseguró que Ecuador tiene garantizado el suministro de diésel para lo que resta de 2026.

Según indicó, Petroecuador ya aseguró la importación de cinco millones de barriles para octubre y noviembre, meses en los que prevé un aumento de la demanda.

Directivo de Petroecuador señaló que están buscando “socios internacionales que tengan refinerías que se adapten bien al crudo ecuatoriano” Foto referencial: EFE.
Directivo de Petroecuador señaló que están buscando “socios internacionales que tengan refinerías que se adapten bien al crudo ecuatoriano” Foto referencial: EFE.

Agregó que la refinería de Esmeraldas, la más grande del país, opera desde esta semana al 86% de su capacidad, lo que permite aumentar la producción nacional y reducir la necesidad de importaciones.

La planta tuvo una parada de 16 días en septiembre para poner a punto unas unidades y tienen previstos otros trabajos de mantenimiento pero, según Maag, no afectarán a su capacidad de refinación.

Elaborado con información de EFE

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