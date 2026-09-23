Elecciones en EE.UU. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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Casi la mitad de los votantes en Estados Unidos, el 45%, asegura que su voto en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre va a girar en torno a la gestión del presidente Donald Trump, y que va a castigarlo en las urnas, según muestra una encuesta publicada este miércoles por NPR/PBS/Marist.

A su vez, el 30% restante no considera un factor relevante en estos comicios la figura del presidente estadounidense.

Por ideología, la mayoría de votantes demócratas, el 80%, irán a las urnas contra Trump, algo que harán más de la mitad de los independientes, el 54%.

Entre los republicanos, el 59% declara que su voto se basa en apoyar al presidente.

En términos generales, los votantes afirman que tienen más probabilidades de elegir a un candidato demócrata para el Congreso que a uno republicano, con un 53% frente a un 41%. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
En términos generales, los votantes afirman que tienen más probabilidades de elegir a un candidato demócrata para el Congreso que a uno republicano, con un 53% frente a un 41%. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

La preferencia de los votantes

Esto supone un cambio de 13 puntos porcentuales con respecto a la diferencia con la que Trump ganó el voto popular en 2024 y, por este motivo, las elecciones del próximo 3 de noviembre se presentan tan reñidas y plantean la posibilidad de que los republicanos pierdan el exiguo control que mantienen actualmente sobre las dos Cámaras.

Además, Trump tiene, según las encuestas, unos índices de popularidad estancados en mínimos históricos, en torno al 30%, con la economía como principal preocupación de los ciudadanos, agravada por el alza de los precios de la gasolina derivada de la guerra contra Irán.

Las elecciones del 3 de noviembre renovarán por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Con información de EFE

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