Uruguay declaró este viernes la emergencia sanitaria en todo su territorio tras confirmarse la presencia de influenza aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio del departamento de Colonia.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay informó que la medida establece restricciones para el movimiento de aves de traspatio y de aquellas que no se encuentren bajo control del Sistema de Monitoreo Avícola dentro del territorio nacional.

Asimismo, las aves de traspatio y aquellas pertenecientes al sistema productivo Free Range deberán permanecer alojadas en instalaciones cerradas y techadas. También quedaron suspendidas las ferias, remates, exposiciones y otros eventos relacionados con aves.

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Sin aves en la Expo Prado

La disposición tendrá impacto en la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, que se realizará del viernes 11 al domingo 20 de septiembre. De acuerdo con el Ministerio, este año no habrá aves en el evento debido a las restricciones establecidas por la emergencia sanitaria.

Uruguay declaró una nueva emergencia sanitaria por influenza aviar H5 de alta patogenicidad tras un caso detectado en aves de traspatio en Colonia. Foto: EFE.

Segunda emergencia sanitaria por gripe aviar en 2026

Esta es la segunda vez que Uruguay declara una emergencia sanitaria por gripe aviar durante 2026. La primera se produjo el 24 de febrero, después de que el virus fuera detectado en fauna silvestre de los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

El primer caso de aquella emergencia fue identificado el 20 de febrero en un cisne coscoroba encontrado en la zona de la Laguna Garzón, en el este del país.

Tras esa detección, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estableció como obligatorio mantener a las aves de traspatio en instalaciones cerradas y techadas.

Además, las autoridades recomendaron a la población evitar la manipulación de aves enfermas o muertas y comunicar de inmediato cualquier hallazgo a las autoridades correspondientes.

La confirmación de aquel caso ocurrió exactamente dos años después de que Uruguay registrara el primer caso de influenza aviar en la historia del país.

Con información de EFE.