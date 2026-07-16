La influenza aviar mantiene en alerta al sector avícola de Perú. (Foto: Pexels)
La influenza aviar mantiene en alerta al sector avícola de Perú. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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La declaración de una emergencia sanitaria nacional por 90 días luego de detectarse un brote de influenza aviar H5N1 en una granja avícola de San Vicente de Cañete, en Lima, puso bajo la lupa a uno de los sectores económicos protagonistas en el país.

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