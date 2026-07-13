Este domingo 18 de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa en el Perú (Foto: Andina)
Este domingo 18 de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa en el Perú (Foto: Andina)
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Mayumi García
mailMayumi García

Este tercer domingo de julio se celebra en el Perú el día de un plato que se ha vuelto tan popular y casi tan asiduo de consumo como el ceviche: el pollo a la brasa. Este preparado que consiste en pollo cocinado bajo el calor de carbón y leña, acompañado de papas fritas y ensalada, hoy es ofrecido en un importante número de locales del país, que en su conjunto mueven un mercado de alrededor de S/ 11,000 millones anuales, según un estudio de Flanqueo. Pero, ¿quiénes son los actores principales del rubro?, ¿cuánto gastan? y ¿qué prefieren?

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