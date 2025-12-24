El Programa de Alimentación Escolar (PAE) sostuvo mesas técnicas con representantes de empresas productoras de huevo, conservas de pollo y la Asociación Peruana de Avicultura (APA), quienes manifestaron su disposición a participar en la prestación del servicio alimentario escolar.

El objetivo es incorporar estos productos en la segunda convocatoria de compras del 2026 y fortalecer la diversidad nutricional de los desayunos que reciben miles de escolares a nivel nacional.

Las reuniones forman parte de una estrategia para ampliar la oferta de proteínas en el servicio. En el caso del huevo, el PAE informó que el producto ya cuenta con norma y ficha técnica aprobadas, lo que permitió evaluar la capacidad productiva del sector y planificar su distribución en todo el país.

En paralelo, con los productores de conservas de pollo se revisaron los requisitos técnicos necesarios para la elaboración de la ficha correspondiente.

La directora ejecutiva del PAE, Saby Mauricio Alza, destacó que el trabajo articulado con el sector privado busca responder a una demanda de los padres de familia y priorizar la salud de los estudiantes.

“Hoy estamos avanzando de manera articulada con los empresarios para incluir el huevo y la conserva de pollo en el servicio alimentario escolar, atendiendo una demanda de los padres de familia y priorizando siempre la salud de nuestros niños y niñas”, señaló.

Mauricio precisó que el actual proceso de compras contempla la conserva de pescado y que, en la próxima convocatoria, se prevé sumar la conserva de pollo en diversas regiones del país. Además, aseguró que las mesas técnicas continuarán como un mecanismo permanente de diálogo, en línea con el acuerdo previo alcanzado en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias.

“Estamos alimentando a la generación que mañana tomará decisiones por el país. Por ello, ponemos la nutrición en el centro de las políticas públicas, convencidos de que una alimentación adecuada es clave para el aprendizaje y el futuro de nuestros escolares”, concluyó la funcionaria.