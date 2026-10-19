Incendios forestales en Cusco. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vásquez Guerrero, informó que los incendios forestales registrados en el país han ocasionado la muerte de 12 personas. Según el reporte, Cusco concentra cuatro víctimas mortales, seguido de Cajamarca, con tres; Apurímac y Pasco, con dos cada uno; y Puno, con un fallecido.

“Con el tema de lo que es incendios forestales tenemos 12 incendios forestales activos y otros 12 controlados. En Áncash tenemos uno, mientras que en Apurímac y Cusco hay dos activos. En Cajamarca y Huancavelica están controlados. El caso más crítico se registra en Río Tambo, Junín, con cuatro incendios activos”, señaló a .

Cusco registra cinco fallecidos por incendios forestales y Puno reporta una víctima mortal. (Foto: Andina)
Cusco registra cinco fallecidos por incendios forestales y Puno reporta una víctima mortal. (Foto: Andina)

Más de 800 personas afectadas por los siniestros

El titular del Indeci también advirtió sobre las consecuencias de los incendios en la población. De acuerdo con las estadísticas de la institución, 832 personas resultaron afectadas, principalmente por quemaduras. Además, indicó que la cifra de heridos podría ser mayor, debido a que no todos los casos han sido reportados.

manifestó.

De esta manera, los incendios forestales mantienen en alerta a distintas regiones del país, tanto por la persistencia de focos activos como por las pérdidas humanas y los daños ocasionados a la población.

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