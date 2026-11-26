En lo que va del presente Gobierno, seis ministerios han sido declarados en reorganización –algunos también en “modernización”–. Se trata de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Salud (Minsa), Ambiente (Minam), Energía y Minas (Minem), Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las reorganizaciones fueron oficializadas por decretos supremos (DS) refrendados por el ministro correspondiente y la presidenta Keiko Fujimori. Los motivos son múltiples y varían según cada proceso, lo mismo que los plazos, que van de 60 días (MIMP) hasta 120 días para el resto, excepto el Minsa, que tiene 90 días.

En dos casos, fueron incluidos organismos y programas adscritos. En el Minem, figuran el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). En el MIMP, el DS respectivo dispone la reorganización de sus programas nacionales, aunque no los menciona. Habría que suponer que el proceso incluirá, entre otros, programas como Warmi Ñan, que aborda la violencia contra la mujer y miembros del hogar, brindando asesoría legal y sicológica, el Inabif, que ofrece cuidado a niños, adolescentes, adultos mayores y familias vulnerables, y el Conadis, que promueve la integración social de personas con discapacidad.

También se hallan en reestructuración Sedapal y el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). En el primer caso, el anuncio lo hizo Fujimori, el 17 de agosto, a raíz de los aniegos y desbordes de desagüe causados por la DANA Aníbal en Villa El Salvador. Se trata de una salida bastante común: ocurre una catástrofe, se anuncia la reestructuración de la entidad responsable y ruedan cabezas (el 4 de setiembre se designó al nuevo presidente de Sedapal). También se está preservando la costumbre de no informar del avance de las reorganizaciones y/o reestructuraciones que, en general, se reducen a cambios de nombres, creación de áreas operativas en reemplazo de las eliminadas, y contratación de nuevos jefes.

A partir del 2027, el Poder Ejecutivo no tendrá que exigir requisitos mínimos para contratar altos cargos en ministerios y agencias adscritas (ver nuestra columna del lunes). Lo único positivo es que ya no podrán hacer teletrabajo, pues el Ministerio de Trabajo planea restringir esta modalidad en todo el sector público, una medida que quizás tenga mayor efecto en la eficiencia de los servidores estatales que la reorganización de ministerios y organismos adscritos. El proyecto de la norma está disponible para recibir aportes hasta hoy jueves.