El Poder Ejecutivo declaró en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por un plazo de 120 días calendario. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 018-2026-JUS, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Según el documento, la disposición tiene como finalidad evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del ministerio. A partir de esta revisión, se plantearán reformas orientadas a optimizar sus procesos y fortalecer sus capacidades institucionales.

La reorganización también busca mejorar la supervisión de los organismos públicos adscritos al sector Justicia. Este objetivo forma parte de la evaluación de la gestión ministerial establecida en la norma.

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La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización será la encargada de elaborar el diagnóstico institucional. Su labor permitirá identificar posibles duplicidades de funciones, superposición de competencias y deficiencias administrativas.

La evaluación comprenderá, además, aspectos relacionados con el presupuesto, la inversión pública y el planeamiento estratégico. También se revisarán la integridad institucional y los mecanismos de coordinación interna del ministerio.

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Los resultados serán presentados al Despacho Ministerial mediante un informe técnico. El documento incluirá recomendaciones para implementar mejoras organizacionales dentro del plazo establecido para la reorganización.