Gobierno declara en reorganización el Ministerio de Justicia por 120 días. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 018-2026-JUS, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

A partir de esta revisión, se plantearán reformas orientadas a optimizar sus procesos y fortalecer sus capacidades institucionales.

La reorganización también busca mejorar la supervisión de los organismos públicos adscritos al sector Justicia. Este objetivo forma parte de la evaluación de la gestión ministerial establecida en la norma.

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización será la encargada de elaborar el diagnóstico institucional.

La evaluación comprenderá, además, aspectos relacionados con el presupuesto, la inversión pública y el planeamiento estratégico. También se revisarán la integridad institucional y los mecanismos de coordinación interna del ministerio.

El documento incluirá recomendaciones para implementar mejoras organizacionales dentro del plazo establecido para la reorganización.

La medida permitirá evaluar la gestión de la cartera de justicia, así como identificar deficiencias y proponer reformas para fortalecer sus capacidades institucionales. Foto: Hari Sucahyo /iStock
La medida permitirá evaluar la gestión de la cartera de justicia, así como identificar deficiencias y proponer reformas para fortalecer sus capacidades institucionales. Foto: Hari Sucahyo /iStock

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