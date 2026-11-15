El Fondo MIVIVIENDA podrá mantener por cuatro años la elegibilidad restituida de determinados beneficiarios del Bono Familiar Habitacional. (Foto: GEC)
El Fondo MIVIVIENDA podrá mantener por cuatro años la elegibilidad restituida de determinados beneficiarios del Bono Familiar Habitacional. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La medida fue oficializada mediante la resolución ministerial N.° 432-2026-VIVIENDA.

Los ajustes

En detalle, la disposición modifica la Resolución Ministerial N.° 045-2025-VIVIENDA y el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional (BFH).

El artículo en reemplazo es el 3, que se vincula con el plazo de elegibilidad restituida. Así quedaría:

“La condición de elegible restituida a los grupos familiares beneficiarios del Bono Familiar Habitacional, dispuesta en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, es por el plazo de cuatro años, contados a partir de la publicación prevista en el numeral 1.3 del referido artículo”, se puede leer.

Fondo Mivivienda señaló que el plazo inicial resultaba insuficiente para que los grupos familiares pudieran encontrar una vivienda acorde con sus necesidades y posibilidades económicas.

La ampliación, además, está dirigida a grupos familiares beneficiarios del Bono Familiar Habitacional que se encuentren comprendidos en los supuestos de restitución establecidos en el artículo 6-A de la Ley N.° 27829.

Estos supuestos contemplan situaciones en las que se haya iniciado un proceso judicial para recuperar el bono por incumplimientos del desarrollador inmobiliario, promotor inmobiliario, entidad técnica o garante. También consideran determinados procedimientos de liquidación de entidades financieras que respaldaron los proyectos o de ejecución de patrimonios fideicometidos.

Cabe resaltar que la restitución es por única vez y permite que los grupos familiares puedan aplicar nuevamente al subsidio en otro proyecto inmobiliario.

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