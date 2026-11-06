Parejas que compran una vivienda sin casarse: ¿qué ocurre con el inmueble si se separan? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
Parejas que compran una vivienda sin casarse: ¿qué ocurre con el inmueble si se separan? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

Comprar un departamento representa, para algunas personas, una de las inversiones más importantes. Sin embargo, cuando la adquisición se realiza entre dos personas que no están casadas o han formalizado legalmente su convivencia, una eventual separación puede generar conflictos económicos y legales.

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