Con la llegada de las bajas temperaturas y el próximo aumento del uso de calefactores, miles de familias de Nueva York tendrán la posibilidad de recibir un apoyo económico para afrontar los gastos de energía durante el invierno. La gobernadora Kathy Hochul anunció el 2 de noviembre que ya se pueden presentar solicitudes al Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP), una iniciativa financiada por el Gobierno federal que contempla beneficios de hasta US$1,086 para los residentes que cumplan los requisitos.

Cuánto dinero pueden recibir los hogares de Nueva York

El programa contempla ayudas que van desde los US$35 hasta los US$1,086, dependiendo de los ingresos familiares, la cantidad de integrantes del hogar, el tipo de combustible utilizado y la presencia de personas vulnerables. El dinero está destinado a cubrir gastos de electricidad, gas, petróleo, queroseno, propano, leña, carbón y otros recursos utilizados para mantener las viviendas a una temperatura adecuada. También existen beneficios adicionales para reparar o reemplazar equipos de calefacción y refrigeración.

Para la temporada 2026-2027, el estado incrementó algunos de los montos debido al encarecimiento de la energía. Las familias que utilizan petróleo, queroseno o propano para calentar sus viviendas recibirán un aumento de US$90, por lo que la asistencia puede alcanzar los US$990. En los hogares que dependen de leña, pellets o carbón, el incremento fue de US$65 y el beneficio llega hasta los US$700.

Hochul destacó la importancia de este respaldo económico para los residentes en una nota de prensa: “Ningún neoyorquino debería tener que elegir entre calentar su hogar este invierno y mantener comida en la mesa”.

Los beneficiarios pueden recibir entre US$35 y US$1,086 para cubrir gastos de electricidad, gas y otros combustibles. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Quiénes pueden solicitar el beneficio HEAP

El monto que recibe cada familia no es igual para todos los solicitantes. Por ejemplo, un hogar de cuatro integrantes puede calificar si sus ingresos brutos mensuales no superan los US$6,852, equivalentes a un máximo anual de US$82,230.

Entre las condiciones generales también se encuentra que al menos un integrante sea ciudadano estadounidense o extranjero no ciudadano que reúna los requisitos migratorios establecidos. Asimismo, pueden acceder los hogares que reciben beneficios SNAP, asistencia pública financiada por el Gobierno federal o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) bajo la categoría Code A para personas que viven solas.

Los residentes que no reciban automáticamente la ayuda pueden presentar su solicitud a través del portal oficial de HEAP. El programa contempla un beneficio regular por temporada y entrega los pagos directamente a los proveedores de energía o combustible, en lugar de depositarlos en las cuentas personales de los beneficiarios.

Las autoridades recomiendan realizar el trámite cuanto antes, ya que los recursos se distribuyen por orden de llegada y las solicitudes se atienden hasta que se agoten los fondos disponibles.

Otras ayudas para reparar calefactores y evitar cortes de energía

Nueva York también cuenta con un beneficio de emergencia para quienes corren el riesgo de quedarse sin combustible para la calefacción o sufrir la suspensión de sus servicios de electricidad o gas; sin embargo, las solicitudes para esta modalidad comenzarán a recibirse el 4 de enero de 2027.

Por otro lado, desde el 1 de octubre de 2026 está abierto el programa de Reparación y Reemplazo de Equipos de Calefacción, que ayuda a cubrir trabajos necesarios para mantener funcionando la principal fuente de calor de una vivienda. La asistencia puede alcanzar los US$4,000 para reparaciones y los US$8,000 para reemplazos, según el costo del trabajo realizado.