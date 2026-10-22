Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, informó que su cartera presentará 15 proyectos de ley al Congreso para destrabar obras de agua y desagüe a nivel nacional.

En diálogo con Exitosa, ratificó su decepción por la aprobación parcial del pliego de facultades legislativas pedidas por el Ejecutivo, al punto que tildó de “mezquinos” a algunos parlamentarios.

“Vamos a presentar, no 11, sino 15 proyectos de ley para destrabar todo el tema de agua potable y desagüe, (...) espero que cuando entren estos proyectos a la Cámara de Diputados sean aprobados a la velocidad del rayo, o sea, rapidísimo. La población no puede esperar”, dijo.

A criterio del ministro, la población estuvo a merced de “ciertos grupos políticos” que “le pusieron color al agua potable”.

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En esa línea, pidió al Congreso priorizar el debate de sus pedidos para atender esta necesidad en el menor tiempo posible.