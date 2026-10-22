Según el ministro Arnillas, su gestión encontró 252 proyectos de agua potable paralizados. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, informó que su cartera presentará 15 proyectos de ley al Congreso para destrabar obras de agua y desagüe a nivel nacional.

En diálogo con Exitosa, ratificó su decepción por la aprobación parcial del pliego de

“Vamos a presentar, no 11, sino 15 proyectos de ley para destrabar todo el tema de agua potable y desagüe, (...) espero que cuando entren estos proyectos a la Cámara de Diputados sean aprobados a la velocidad del rayo, o sea, rapidísimo. La población no puede esperar”, dijo.

A criterio del ministro, la población estuvo a merced de “ciertos grupos políticos” que “le pusieron color al agua potable”.

En esa línea, pidió al Congreso priorizar el debate de sus pedidos para atender esta necesidad en el menor tiempo posible.

“Vamos a declarar en emergencia el sector porque tenemos 15 millones de peruanos que no tienen desagüe y 9 millones que no tienen el servicio de agua potable domiciliaria. No sé qué ha pasado con estos señores diputados y senadores que se han opuesto a esto (proyectos planteados por el MVCS)”, afirmó.

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