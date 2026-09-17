Ernesto Álvarez, ministro de Justicia. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
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Redacción Gestión
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, señaló que el nuevo director del INPE, Abraham Lescano, designará funcionarios sin cuestionamientos y especializados en seguridad, para fortalecer la gestión del sistema penitenciario.

“Tenemos la designación de funcionarios que no tienen ninguna investigación, pero que tienen experiencia en el sistema. (…) Vamos a combinar gente de afuera, expertos en seguridad (…) con algunos pocos funcionarios y exfuncionarios del INPE que no tienen en su hoja de servicios mancha alguna. De esa manera vamos a combinar una visión nueva especializada con experiencia en el sector”, expresó.

El ministro indicó que Lescano, designado como director del INPE el 3 de setiembre, tiene entre sus encargos realizar estos cambios en la administración penitenciaria.

INPE. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)
INPE. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Sistema penitenciario

Respecto a las acciones de corto plazo, Álvarez informó que se realizaron operativos con las Fuerzas Armadas en establecimientos penitenciarios, donde se encontraron armas blancas, drogas y una antena. Sin embargo, precisó que en el penal El Milagro no se encontró nada ilegal.

señaló.

Sobre el hacinamiento, planteó restablecer el programa Cárceles Productivas, mediante el cual internos que no hayan cometido delitos violentos puedan desarrollar oficios y adquirir herramientas para un nuevo proyecto de vida. Agregó que esta medida requiere la participación del sector privado.

Reorganización

A mediano plazo, el ministro señaló que se plantea reorganizar el sistema penitenciario y los centros juveniles, incluyendo la creación de al menos cuatro establecimientos para internos de alta peligrosidad.

Finalmente, sobre el bloqueo de comunicaciones en los penales, Álvarez señaló que su funcionamiento depende de los funcionarios de cada establecimiento. Añadió que la propuesta de facultades legislativas incluye este tema, debido a que la normativa establece requisitos de capacitación del INPE para ejercer como director de un penal.

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