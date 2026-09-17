El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, señaló que el nuevo director del INPE, Abraham Lescano, designará funcionarios sin cuestionamientos y especializados en seguridad, para fortalecer la gestión del sistema penitenciario.

En esa línea, el titular del sector explicó que se busca incorporar personal externo especializado, junto con funcionarios y exfuncionarios del INPE que no registren cuestionamientos.

“Tenemos la designación de funcionarios que no tienen ninguna investigación, pero que tienen experiencia en el sistema. (…) Vamos a combinar gente de afuera, expertos en seguridad (…) con algunos pocos funcionarios y exfuncionarios del INPE que no tienen en su hoja de servicios mancha alguna. De esa manera vamos a combinar una visión nueva especializada con experiencia en el sector”, expresó.

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El ministro indicó que Lescano, designado como director del INPE el 3 de setiembre, tiene entre sus encargos realizar estos cambios en la administración penitenciaria.

INPE. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Sistema penitenciario

Respecto a las acciones de corto plazo, Álvarez informó que se realizaron operativos con las Fuerzas Armadas en establecimientos penitenciarios, donde se encontraron armas blancas, drogas y una antena. Sin embargo, precisó que en el penal El Milagro no se encontró nada ilegal.

“Nos hace ver que hubo filtración de los funcionarios que conocían, por tanto vamos a tener un tratamiento especial con ese penal en el transcurso de la semana”, señaló.

Sobre el hacinamiento, planteó restablecer el programa Cárceles Productivas, mediante el cual internos que no hayan cometido delitos violentos puedan desarrollar oficios y adquirir herramientas para un nuevo proyecto de vida. Agregó que esta medida requiere la participación del sector privado.

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Reorganización

A mediano plazo, el ministro señaló que se plantea reorganizar el sistema penitenciario y los centros juveniles, incluyendo la creación de al menos cuatro establecimientos para internos de alta peligrosidad.

También informó que el 51% de los internos de centros juveniles ya cumplió la mayoría de edad y convive con menores, por lo que se evalúa disponer de un establecimiento exclusivo para quienes tienen mandato de juez juvenil.

Finalmente, sobre el bloqueo de comunicaciones en los penales, Álvarez señaló que su funcionamiento depende de los funcionarios de cada establecimiento. Añadió que la propuesta de facultades legislativas incluye este tema, debido a que la normativa establece requisitos de capacitación del INPE para ejercer como director de un penal.