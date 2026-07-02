Portugal y Croacia protagonizarán este jueves uno de los duelos más llamativos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que enfrentará a dos selecciones con experiencia en instancias decisivas y con figuras que han marcado una época en el fútbol mundial.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Toronto a las 6:00 pm., tendrá como gran atractivo el posible último enfrentamiento mundialista entre Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, dos referentes que, a sus más de 40 años, siguen siendo piezas fundamentales en sus respectivos equipos.

El ganador del compromiso avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre España y Austria. La expectativa también estará puesta en el rendimiento de Cristiano Ronaldo, quien busca conducir a Portugal hacia una nueva campaña histórica.

Más allá de lo futbolístico, las apuestas también ganan protagonismo en partidos decisivos como este. Por ello, conoce las cuotas de las principales casas de apuestas para este encuentro.

¿Qué canales transmiten el partido entre Portugal vs. Croacia, y a qué hora juegan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Las cuotas

Portugal llega como claro favorito al encuentro. Apuesta Total paga 1.75 a favor del equipo luso, mientras que la cuota par Croacia es de 5.60.

Ahora, si la clasificación del equipo liderado por Cristiano Ronaldo se da en el tiempo extra, el monto a pagar es de 9.0 y si es en penales, la cifra sube a 12.00.

Es decir que, si un hincha apuesta S/ 100 a la clasificación de Portugal en penales y acierta, se llevaría S/ 1,200.

Portugal Empate Croacia Apuesta Total 1.75 3.73 5.60 Betsson 1.72 3.75 5.25 Te Apuesto 1.75 3.49 5.20 Inkabet 1.72 3.75 5.25

Marcador

Betsson tiene la cuota de 8.60 si el equipo luso gana el encuentro por 1-0. Ahora, si el partido termina en 2-0 o 3-0, la cifra sube a 9.21 y 13.0, respectivamente.

No obstante, si Croacia se impone por la mínima diferencia, la cuota es de 12.0. Mientras que si ganan por 2-0 o 2-1, el monto sería de 21.0 y 15.0, cada uno.

Pronosticadores esperan que sea un partido reñido y con goles. Sin embargo, si Portugal es el primero en anotar en el encuentro, Betsson ofrece 1.54, mientras que si la escuadra croata abre el marcador la cifra es de 2.93.

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Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Foto: composición.

Anotadores

Si Cristiano Ronaldo anota un gol durante el partido, Inkabet tiene la cuota de 1.82. Ahora, si logra la hazaña de marcar dos tantos o tres, el monto sube a 4.75 y 16.0, respectivamente.

Sin embargo, si el primer gol del encuentro es de CR7, la cifra sería de 3.60.

Por el lado del Croacia, un tanto de Luka Modrić paga 8.50, mientras que los goles de Ivan Perisic y Andrej Kramarić tienen la cifra de 6.0 y 4.25, respectivamente.

Apuestas especiales

Te Apuesto tiene una serie de apuestas especiales para este encuentro. Por ejemplo, si el encuentro termina con 6 tarjetas exactas, el monto a pagar es de 17.11.

Asimismo, si ocurre una expulsión durante el partido, de cualquier equipo, la cuota es de 5.97.

Por otro lado, si Portugal obtiene entre 0 y dos tiros de esquina durante el encuentro, el monto a pagar es de 6.10. Pero, si Croacia tiene 7 córners o más, la cuota es de 8.20.