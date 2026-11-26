La Contraloría General de la República identificó supuestas inconsistencias en la ejecución presupuestaria del Seguro Social de Salud (EsSalud) durante el 2025, entre ellas modificaciones por S/ 780.4 millones realizadas sin la aprobación del organismo rector y gastos superiores en S/ 1,213 millones a los importes autorizados en determinadas partidas.

Los hallazgos fueron expuestos por el vicecontralor Janes Rodríguez López ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, como parte de los resultados de la auditoría financiera y presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025.

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Según el funcionario, los estados presupuestarios de EsSalud recibieron una abstención de opinión debido a las limitaciones para verificar la información presentada por la institución.

DIFERENCIAS ENTRE REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

La auditoría también identificó presuntas diferencias que no habían sido conciliadas entre los registros de las áreas de presupuesto y contabilidad.

Una de ellas asciende a S/ 1,408 millones y corresponde a la discrepancia entre los gastos reportados en la ejecución presupuestaria y los registrados contablemente.

Asimismo, se encontró una diferencia de S/ 1,690.4 millones entre el saldo del balance presupuestario y el efectivo registrado en la contabilidad.

La Contraloría también detectó una discrepancia de S/ 1,279 millones entre el valor de las obras en curso consignado en contabilidad y la información de la gerencia de obras. A ello se sumó una diferencia de S/ 406 millones entre los ingresos presupuestarios y los contables.

Rodríguez López indicó que estas cifras requieren que EsSalud explique su origen, concilie sus registros y efectúe las correcciones correspondientes.

La abstención de opinión, explicó el vicecontralor, se produce cuando el auditor no cuenta con evidencia suficiente y adecuada para emitir una conclusión global, debido a que los posibles efectos de esa limitación podrían ser significativos y generalizados.

ESSALUD NO EJECUTÓ S/ 295 MILLONES EN INVERSIONES

En cuanto al gasto de capital, EsSalud ejecutó el 59% de los S/ 723 millones previstos para el 2025, equivalente a S/ 427 millones, manifestó el funcionario.

De esta manera, quedaron S/ 295 millones sin ejecutar, monto que representa recursos que no llegaron a utilizarse en el gasto de capital programado.

El vicecontralor señaló que esta ejecución fue inferior a la prevista y que sus causas deben ser evaluadas, en un contexto en el que la institución enfrenta necesidades de infraestructura y equipamiento médico.

La Contraloría también advirtió deficiencias en la documentación de las operaciones. De una muestra de 310 operaciones de gasto, EsSalud entregó sustento de solo 123, equivalente aproximadamente al 40%.

Esto dejó 187 operaciones de la muestra sin documentación suficiente para que el auditor pudiera examinarlas adecuadamente.

Ante los hallazgos, Rodríguez López indicó que EsSalud deberá explicar las diferencias identificadas, conciliar sus registros y adoptar las medidas correctivas correspondientes.

La entidad ejecutó solo el 59% de los S/ 723 millones previstos para gasto de capital y dejó S/ 295 millones sin ejecutar durante el 2025. (Foto: Andina)

¿CÓMO VAN LAS AUDITORIAS DEL 2026?

En cuanto a la auditoría correspondiente al ejercicio 2026, el vicecontralor informó que el proceso ya se encuentra en marcha.

“Sobre la auditoría correspondiente al ejercicio 26 puedo informar que ya se suscribió el acta de atendimiento el día 12 de octubre del 2026 con la firma auditora”, sostuvo el funcionario.

El trabajo presencial de la firma auditora contempla tres visitas. La primera se realizó entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre de este año.

La segunda está programada del 7 de diciembre de 2026 al 26 de febrero de 2027, y la tercera se desarrollará del 24 de mayo al 21 de junio de 2027.

La auditoría comprenderá la revisión del ejercicio completo, así como el seguimiento de las recomendaciones formuladas en la auditoría de 2025. La culminación del proceso está prevista para el 21 de junio de 2027.