Los precios en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ampliaron las pérdidas el miércoles, con una caída de hasta un 2.2%, a US$ 11,571 por tonelada métrica, su nivel más bajo desde mediados de diciembre. El cobre entrará en un mercado bajista si cierra en ese nivel, con una caída superior al 20% desde su máximo de septiembre.

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Los metales se han desplomado este mes pese a cierta escasez de oferta a corto plazo, en medio de una ola de ventas por la incertidumbre sobre el auge de la inteligencia artificial, la perspectiva de alzas de tasas de la Reserva Federal y las crecientes preocupaciones por un menor consumo en China. La amenaza de medidas comerciales inminentes por parte de la administración Trump también genera dudas sobre la demanda de materias primas para la industria manufacturera.

“Las caídas de precios reflejan preocupaciones por revisiones a la baja del gasto de capital relacionado con la IA”, dijo Li Xuezhi , jefe de investigación de la corredora Chaos Ternary Futures Co. “Sumado a la débil demanda interna en China, esto probablemente también lleve a reducir las estimaciones de la demanda agregada mundial”.

El cobre atraviesa uno de sus peores meses registrados | Los metales han sufrido una fuerte caída en noviembre, mientras las dudas sobre la IA alimentan un sentimiento bajista

El cobre, en particular, se ha visto afectado por el giro bajista de las acciones vinculadas a la IA, después de que el optimismo sobre la demanda de los centros de datos ayudara a llevar al metal utilizado en cableado a un récord cercano a US$ 15,000 por tonelada en septiembre. Si el cobre termina el mes cerca de sus niveles actuales, noviembre quedará como uno de los peores meses de su historia.

Las acciones tecnológicas prolongaron sus caídas esta semana después de un breve repunte el lunes, tras el inesperado regreso de Jensen Huang a la dirección del fabricante de chips Nvidia Corp.

Los futuros de referencia del cobre a tres meses caían un 1%, a US$ 11,658 por tonelada en la LME, mientras el aluminio retrocedía un 0.5%, a US$ 2,756 por tonelada. El estaño, también estrechamente vinculado a la apuesta por la IA, se hundía un 5,9%, a US$ 37,200 por tonelada.

Escasez de aluminio

Los metales caen incluso mientras los compradores se apresuran a conseguir suministros para entrega inmediata, como refleja el reciente aumento de las primas de los futuros con vencimientos cercanos y de los precios al contado en el mercado físico. Los inventarios de aluminio en la red mundial de almacenes de la LME se acercan a sus niveles más bajos desde que existen registros.

Esto llevó a la bolsa a introducir el martes cambios en sus normas para hacer frente a una creciente escasez de corto plazo, lo que ayudó a reducir considerablemente el backwardation de los precios del aluminio.

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El principal mecanismo de la LME para hacer frente a una escasez de oferta —conocido como sus reglas de préstamo tom-next— se aplicará ahora a los operadores que mantengan posiciones equivalentes a más del 30% de los inventarios de aluminio disponibles, frente al 50% anteriormente. La bolsa también endureció los requisitos de préstamo para los operadores que mantengan grandes posiciones durante más de cinco días.

La escasez llevó al máximo ejecutivo del importante productor de aluminio Norsk Hydro ASA a expresar su preocupación.

“Para nosotros como productores, y para nuestros consumidores, es fundamental que la LME sea una bolsa relevante y que funcione bien”, dijo el director ejecutivo Eivind Kallevik en una entrevista con Bloomberg TV. “Lo peor es cuando hay cambios intermitentes o rápidos” que pueden generar confusión e incertidumbre, señaló.

El diferencial clave entre el precio al contado y el futuro a tres meses del aluminio se situaba el miércoles en un backwardation de US$ 112 por tonelada, frente a más de US$ 400 el lunes.

Los inversionistas también estarán atentos al indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios de gastos de consumo personal, que se publicará más tarde el miércoles. Los operadores ya descuentan por completo un alza de tasas de un cuarto de punto porcentual el próximo mes. La administración Trump también podría anunciar planes para imponer nuevos aranceles a China y otras grandes economías, lo que podría inquietar al mercado.