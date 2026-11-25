DLP Resources amplía su apuesta por la exploración de cobre en el sur del Perú. La minera canadiense incorporó 2,400 hectáreas a su proyecto Esperanza, ubicado en Arequipa, e identificó dos nuevos objetivos de pórfido de cobre, molibdeno y oro tras analizar 167 muestras adicionales de roca superficial. ¿Qué potencial presenta el proyecto y qué falta para avanzar con su exploración?

La ampliación comprende tres nuevas concesiones mineras contiguas, ubicadas al noroeste de las que la compañía ya tenía. Así, el proyecto Esperanza pasó de abarcar 22,500 hectáreas a aproximadamente 24,900 hectáreas. DLP Resources mantiene el 100% de la propiedad.

Ubicado a 35 kilómetros al suroeste de la mina Cerro Verde e inmediatamente al sur de la mina de cobre Chapi, Esperanza cuenta ahora con cuatro objetivos de alto potencial, tras la identificación de dos nuevas zonas de interés. De ese total, dos están listos para la perforación, aunque el programa de sondajes permanece suspendido mientras la compañía resuelve asuntos de autorización pendientes.

¿Qué revelan las nuevas muestras del proyecto Esperanza?

El primer objetivo en Esperanza se ubica en el sector occidental del yacimiento. Allí, DLP identificó afloramientos de pórfido temprano con presencia de magnetita, alteración potásica y anomalías de cobre, molibdeno y oro. Las muestras de esta zona registraron valores de hasta 0.193 gramos de oro por tonelada y concentraciones de cobre de hasta 0.038%.

El segundo objetivo está situado al este del proyecto. Se trata de un conjunto de anomalías de molibdeno asociado a una anomalía magnética y a un afloramiento de intrusión de pórfido temprano. La empresa considera que esta área podría corresponder a una zona controlada estructuralmente o a un centro magmático-hidrotermal independiente. No obstante, la continuidad de las anomalías y su relación con posibles intrusiones todavía requieren mayor investigación.

Los dos nuevos sectores se suman a otros objetivos identificados previamente: una zona de óxido de cobre cercana a la superficie, de 300 por 700 metros, definida mediante excavaciones y que incluye un intervalo de 54 metros con una ley de 1,53% de cobre; y una anomalía magnética de 5 por 2.5 kilómetros, correspondiente al objetivo principal de pórfido de cobre, oro y molibdeno.

DLP Resources continúa evaluando el potencial geológico de Esperanza mediante trabajos de muestreo y análisis de rocas superficiales.

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¿Qué sigue para el proyecto de cobre de DLP en el sur del país?

La ampliación del proyecto Esperanza permitirá a DLP evaluar nuevas áreas con potencial de mineralización de cobre y oro asociada a pórfidos. La empresa indicó que las tres concesiones incorporadas serán evaluadas dentro de sus trabajos de exploración.

En paralelo, DLP continuará con los trabajos de mapeo y muestreo en superficie, especialmente en el objetivo occidental, identificado en el último programa. La compañía destacó que estos trabajos de exploración han continuado durante la suspensión de las perforaciones.

DLP inició su programa de perforación en Esperanza el 20 de septiembre de 2026. Sin embargo, los trabajos permanecen suspendidos a la espera de que se resuelvan los asuntos de autorización pendientes. El comunicado no establece una fecha para su reanudación.