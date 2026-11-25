El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) busca impulsar al Perú como un hub logístico y productivo del Pacífico Sur, con proyectos vinculados a infraestructura, conectividad y energía.

“Esa apuesta por el crecimiento económico del Perú es la que el banco quiere acompañar. Estamos con varias líneas de trabajo que se vienen acometiendo en logística, conectividad y energía, en transformación productiva, en ciudades seguras”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, durante su exposición en CADE Ejecutivos 2026.

Entre los proyectos mencionados están el eje Chancay-Callao, iniciativas de agua y saneamiento y mejoras de la conectividad vial hacia Cusco, Choquequirao y Machu Picchu, uno de los principales activos turísticos de Sudamérica.

Asimismo, señaló que se trabajarán proyectos relacionados con la conectividad en las playas del norte y los sistemas de transporte en Trujillo.

Adicionalmente, indicó, se viene lanzando una estrategia para apoyar en temas de seguridad y resiliencia climática en el marco del fenómeno de El Niño, así como en temas de capital humano e inclusión social.

El enfoque de la descentralización

Durante su exposición, el presidente de CAF también se refirió a los desafíos de la descentralización y advirtió que transferir responsabilidades a los gobiernos locales sin considerar sus capacidades de gestión puede generar problemas.

“Uno puede hacer la ley, pero otra cosa es la capacidad y la gestión de cada una de esas ciudades”, afirmó.

Granados recordó la experiencia en Colombia donde se otorgó las mismas competencias tanto a ciudades grandes como a municipios pequeños y alejados, pese a las diferencias entre sus realidades.

Según explicó, algunas administraciones locales terminaron acumulando deudas, dejaron de pagar salarios y aumentaron excesivamente sus planillas, lo que obligó luego a establecer límites al gasto y mecanismos de control del endeudamiento.

Estos problemas, indicó, luego se solucionaron con los marcos legales como el semáforo de endeudamiento, límites al gasto de funcionamiento, un régimen de reestructuración de pasivos, y fondos para garantizar el pago oportuno de las pensiones.

“Queremos ratificar la importancia de la descentralización, que no es si la hacemos o no la hacemos, sino es cómo la hacemos bien para el beneficio de nuestra gente y recordando las ciudades como esos espacios en los cuales tiene que librarse la batalla contra la informalidad y contra la inseguridad”, añadió.

Ante estos cambios, para apoyar en el crecimiento de la región, el presidente de CAF señaló que el organismo prevé movilizar US$ 15,000 millones para gobiernos locales de América Latina y el Caribe durante los próximos cinco años destinados a proyectos de agua y saneamiento, transporte, conectividad vial y desarrollo productivo.