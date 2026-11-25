La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que cuatro empresas y consorcios precalificaron en el concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del Teleférico de Choquequirao.

Con este hito, el proceso avanza hacia la selección del concesionario que permitirá facilitar el acceso a uno de los principales monumentos arqueológicos del sur del Perú.

Precalificaron Unna Infraestructura S.A.C., el Consorcio Teleférico de Choquequirao (NGE Concessions S.A.S., Topaze Invest S.A.S. y Poma S.A.S.), el Consorcio Teleférico Choquequirao (Construcción y Administración S.A. e Hidalgo e Hidalgo S.A.) y Doppelmayr Perú S.A.C. Los cuatro precalificados quedan habilitados para continuar en el concurso conforme a sus bases.

Impacto en el turismo

El proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del parque arqueológico Choquequirao” combinará transporte por cable y buses. Hoy, la caminata de ida y vuelta toma entre cuatro y cinco días y el monumento recibe alrededor de 8,000 visitantes al año, principalmente jóvenes de 20 a 35 años.

Con el nuevo sistema, el recorrido podrá realizarse en unas horas, lo que facilitará la visita de familias y personas mayores. Se proyecta superar el millón de visitantes anuales.

El aumento de las visitas ampliará la demanda de servicios de guiado, hospedaje y alimentación y abrirá nuevos mercados para los artesanos y productores locales.

Choquequirao fortalecerá un circuito turístico que incluye a Cusco, Urubamba, Ollantaytambo, Machu Picchu, el nevado Salkantay y la laguna Humantay, así como el Santuario Nacional de Ampay y la Piedra de Saywite, en Apurímac. Así, la oferta turística podrá diversificarse a lo largo de ambos recorridos.

La Asociación Público-Privada (APP) será cofinanciada con recursos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Foto: ProInversión.

Teleférico tendrá dos accesos departamentales

En Cusco, el recorrido partirá de la estación central de Yanama. Una vía turística de 9.4 kilómetros (km) conectará con la estación de salida de Abra San Juan. Desde allí, el teleférico recorrerá 2.7 km hasta Maizal y otros 3.7 km hasta Abra Choquequirao, en la parte posterior del monumento arqueológico.

En Apurímac, los buses partirán de la estación central de Huanipaca hacia Kiuñalla. Una vía turística de 1.3 km dará acceso al teleférico, que recorrerá 4,2 km hasta la estación Unión y cruzará el cañón del río Apurímac. La construcción de los dos accesos se prevé en paralelo para que el servicio esté disponible desde ambas regiones.

La adjudicación está prevista para el primer semestre de 2027. El monto estimado asciende a US$ 415,75 millones, de los cuales US$ 296,05 millones corresponden a inversión y US$ 119,7 millones a operación y mantenimiento.

La Asociación Público-Privada (APP) será cofinanciada con recursos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El Estado conservará la titularidad pública de la infraestructura y fijará las condiciones de operación y los estándares de calidad que deberá cumplir el concesionario.

Con el concurso en marcha, Cusco y Apurímac dan un paso para acercar el patrimonio de Choquequirao a más peruanos y visitantes extranjeros. La posibilidad de llegar al monumento desde ambas regiones permitirá que más familias encuentren en el turismo una fuente de trabajo e ingresos en sus propias comunidades