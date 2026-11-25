Las ventas no son el único motor para que una empresa crezca de forma sostenida. También necesita contar con recursos suficientes para mantener sus operaciones, cumplir sus compromisos y responder a las exigencias del mercado. En ese escenario, el capital de trabajo resulta fundamental para impulsar el desarrollo del negocio.

“El capital de trabajo permite financiar las operaciones diarias y asegurar que la empresa cuente con los recursos necesarios para atender sus compromisos de corto plazo, sin perder la flexibilidad financiera que requiere para seguir creciendo”, explica Martín Wu, gerente de División de Banca Empresa de Alfin Banco.

Desde el pago a proveedores y planillas hasta los impuestos y otros gastos operativos, el capital de trabajo permite sostener el funcionamiento cotidiano del negocio. También facilita el incremento de inventarios, la atención de nuevos contratos o la ampliación de la capacidad productiva. Sin embargo, no siempre los ingresos llegan en el momento en que se necesitan los recursos.

“Las necesidades suelen surgir cuando existe un desfase de caja entre los cobros y los pagos de la empresa”, señala Martin Wu. Esto puede ocurrir cuando los clientes pagan a plazos más largos, se presentan demoras en las cobranzas o se requiere comprar más mercadería para atender pedidos de gran volumen y/o potenciales oportunidades de negocio. También sucede durante campañas estacionales, como Fiestas Patrias o Navidad, que exigen una mayor disponibilidad de recursos.

Liquidez para responder a nuevas oportunidades

La disponibilidad de capital de trabajo puede influir directamente en la capacidad de una empresa para aprovechar oportunidades comerciales. Contar con liquidez permite abastecerse a tiempo, atender pedidos de mayor volumen y negociar mejores condiciones con los proveedores. De esta manera, el negocio puede responder con mayor flexibilidad a las exigencias del mercado.

Por el contrario, la falta de recursos puede llevar a que una empresa deje pasar una oportunidad por no disponer del dinero necesario en el momento indicado. A esto se suman otros riesgos que pueden afectar la caja, como la concentración de ingresos en pocos clientes, el incremento inesperado de costos o la estacionalidad de las ventas.

Frente a este escenario, Martin Wu recomienda proyectar el flujo de caja en distintos escenarios, monitorear los indicadores de liquidez y anticipar posibles necesidades de financiamiento. “La prevención suele ser la mejor estrategia para evitar problemas de liquidez”, sostiene.

¿Qué evaluar antes de solicitar financiamiento?

Antes de solicitar financiamiento, una empresa debe identificar claramente el destino de los recursos y determinar cuánto y cuando los necesita. También debe tener claro su ciclo operativo y el plazo en el que espera generar los ingresos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Este análisis permite elegir una alternativa que responda a las necesidades del negocio.

La capacidad de pago es otro aspecto fundamental. Las cuotas o pagos asociados al financiamiento deben guardar relación con los ingresos proyectados, de modo que no comprometan la estabilidad financiera de la organización. “Las cuotas o pagos asociados al financiamiento deben ser consistentes con la capacidad de pago de la empresa. Un financiamiento bien estructurado, ya sea de corto o largo plazo, debe ayudar al negocio a crecer y operar con tranquilidad”, precisa el gerente.

Soluciones para distintas necesidades empresariales

Desde su propuesta de Banca Empresa, Alfin Banco ofrece soluciones orientadas a tres necesidades: liquidez operativa, aceleración del flujo de caja y respaldo de obligaciones comerciales y contractuales. Para la primera, cuenta con financiamiento de capital de trabajo, destinado a cubrir los requerimientos de la operación diaria.

El factoring, por su parte, permite obtener liquidez a partir de las cuentas por cobrar, mientras que las cartas fianza brindan respaldo para el cumplimiento de compromisos comerciales y contractuales. Según explica Martín Wu, estas alternativas buscan atender distintas necesidades empresariales, tanto para mantener la continuidad de las operaciones como para acompañar los planes de crecimiento.

La gestión de la liquidez debe formar parte de la planificación permanente de una empresa y no ser una respuesta ante una urgencia. Para ello, resulta importante elaborar proyecciones financieras periódicas, revisar los ciclos de cobro y pago, analizar distintos escenarios y mantener una comunicación cercana con la entidad financiera.

Anticipar las necesidades de recursos permite evaluar alternativas con mayor previsión y tomar decisiones financieras alineadas con los objetivos y la capacidad de pago del negocio.

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