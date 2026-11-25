El presidente de la Confederación de Arroceros (Conarroz), Wilder Vásquez, anunció que el gremio contempla convocar a un paro nacional debido a las pérdidas que viene registrando el sector agrícola por los efectos del fenómeno El Niño. Según adelantó, la organización analiza llevar adelante esta medida de fuerza entre febrero y marzo del 2027.

El dirigente explicó que esta posibilidad surge ante la falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo, pese a las reuniones y solicitudes presentadas por los representantes del sector para atender la situación de los productores. Asimismo, sostuvo que los agricultores afectados por las condiciones climáticas en las principales zonas arroceras todavía no reciben apoyo directo del Estado.

“Nosotros estamos evaluando porque ya hemos presentado varios documentos al Palacio de Gobierno, a la PCM, al Midagri y no tenemos ninguna respuesta. Cuando vamos a Lima nos atienden algunos funcionarios, pero todo queda en palabras, no sentimos que existan avances”, manifestó Vásquez a Exitosa.

Ante la falta de soluciones, Conarroz busca organizar una movilización que involucre a productores de distintas regiones del país y permita visibilizar sus demandas. Para ello, la confederación viene coordinando con sus bases regionales y trabajando en los preparativos logísticos de una eventual paralización.

“Para que pueda ser una huelga que pueda tener una repercusión nacional estamos preparando para el mes de febrero o marzo del otro año”, precisó el representante del gremio.

Productores piden apoyo al Gobierno Central para enfrentar el FEN

Seguro agrario catastrófico no cubriría las pérdidas de los productores

Entre los reclamos de la Confederación de Arroceros también figura la cobertura del Seguro Agrícola Catastrófico, cuyo monto de compensación consideran insuficiente frente a los daños que ocasionan los eventos climáticos. De acuerdo con Wilder Vásquez, actualmente este mecanismo contempla un pago de S/ 1,000 por cada hectárea afectada.

“Si bien existe un seguro catastrófico, estos no cubren ni el 20% de las pérdidas, porque ese seguro no está de acuerdo con la realidad”, cuestionó.

El titular de Conarroz indicó que los perjuicios económicos que afrontan los agricultores pueden alcanzar los S/ 6,000 por hectárea cultivada. Esta diferencia entre el monto reconocido por el seguro y el costo de los daños limita las posibilidades de los productores de recuperar el capital invertido y continuar con sus próximas campañas agrícolas.

Por ello, el gremio plantea revisar los mecanismos de compensación y asistencia económica destinados a los agricultores que sufren los efectos de las emergencias climáticas. Según sostiene, la cobertura actual no guarda proporción con los costos que deben asumir los productores para reponer sus cultivos.

Mientras el fenómeno El Niño continúa afectando la actividad arrocera, la confederación mantiene en evaluación una posible huelga nacional para el primer trimestre de 2027. La decisión, según lo señalado por su presidente, dependerá también de las respuestas que pueda ofrecer el Gobierno a las demandas del sector.