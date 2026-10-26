El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), desarrolló una agenda de cooperación técnica con representantes del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de los Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés).

Durante la visita, la delegación estadounidense recorrió lugares de producción de espárragos, arándanos y uva en Ica, donde conoció los procedimientos de producción, certificación, inspección y control fitosanitario aplicado en las cadenas de exportación de estos productos.

La agenda culminó con una reunión técnica, liderada por Vilma Gutarra, jefa del Senasa, en la que se abordaron temas prioritarios para el comercio agropecuario bilateral y se dio seguimiento a las gestiones para avanzar en el acceso de productos peruanos al mercado estadounidense, entre ellos:

Pitahaya

Otras variedades de palta distintas de la Hass

Aguaymanto

Cúrcuma

A esta lista se suman cítricos peruanos hacia Puerto Rico.

Se dio seguimiento a las gestiones para avanzar en el acceso de productos peruanos al mercado estadounidense. (Foto: GEC)

Espárrago peruano

Uno de los principales temas abordados fue la evaluación de alternativas para optimizar las condiciones fitosanitarias de exportación del espárrago peruano hacia Estados Unidos, mediante medidas de mitigación de riesgo que permitan mejorar los procedimientos actuales, manteniendo las garantías fitosanitarias exigidas por la autoridad estadounidense.

En 2025, se registró un volumen de 31,928 toneladas de espárrago destinadas a la exportación, según la información sectorial consignada en la carpeta informativa. Asimismo, el espárrago peruano cuenta con acceso fitosanitario a 64 países y registra envíos efectivos a 38 mercados internacionales, siendo Estados Unidos su principal destino comercial.

Durante el recorrido, los representantes de APHIS conocieron la implementación del manejo integrado de plagas, los procedimientos de certificación de los lugares de producción y las operaciones de la planta empacadora, así como las medidas de mitigación de plagas y la inspección fitosanitaria que realiza el Senasa.