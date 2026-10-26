Chiquita ha jugado un papel protagónico en la exportación de banana desde hace décadas.
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Agencia Bloomberg
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Las bananas corren el riesgo de convertirse en el próximo producto de los supermercados en registrar alzas de precios, debido en parte a un potente fenómeno de El Niño y a la guerra, según uno de los principales vendedores de la fruta.

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