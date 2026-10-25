La tendencia a la baja del desempleo ha sido constante en los últimos años.
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José Carlos Reyes Leyva
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El último reporte del INEI sobre el mercado laboral en Lima -datos del trimestre de julio a septiembre del 2026- muestra que la tasa de desempleo bajó a 4.4%, su menor nivel histórico.

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