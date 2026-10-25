La tendencia a la baja del desempleo ha sido constante en los últimos años (ver cuadro). Así lo muestran los datos de desempleo de similar trimestre en los años 2023 (6.7%), 2024 (5.9%) y 2025 (5.7%).

Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que la tasa de desempleo de 4.4% es el menor dato registrado por el INEI desde que realiza la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (2001). Si se tiene en cuenta que antes del 2001 la economía peruana era menos dinámica, es muy probable que actualmente registremos la menor tasa de desempleo en la historia del Perú, estimó.

¿A qué se debe el bajo nivel de desempleo? La respuesta está en el dinamismo de nuestra economía. “Se están activando varios sectores que están generando oportunidades de empleo para más trabajadores, impulsados por la reactivación de la inversión privada, que dinamiza sectores como la construcción y manufactura. Pero también hay un dinamismo muy fuerte de sectores vinculados al consumo de los hogares, que dinamizan sectores como comercio y servicios”, resaltó Paola Herrera.

Si bien la reducción del desempleo es un dato positivo, hay un indicador que preocupa: el crecimiento del subempleo . Es decir, las personas que encontraron trabajo en la mayoría de casos fue un empleo de baja calidad.

El reporte del INEI muestra que en el último año el nivel de desempleo en Lima bajó en 1.3 puntos porcentuales. Pero esa baja del desempleo sobre todo fue absorbida por el subempleo, que aumentó en 1.2 puntos porcentuales, mientras que el empleo adecuado solo aumentó en 0.1 puntos porcentuales (ver cuadro).

“Se ha acelerado el crecimiento del subempleo. Hace unos siete meses el subempleo estaba cayendo pero ahora ha vuelto a crecer. Preocupa, en los últimos trimestres ha venido acelerando el crecimiento del subempleo. Entonces, tienes trabajadores que trabajan menos horas que las que quisieran (subempleo por insuficiencia de horas) o que ganan ingresos menores a los necesarios para cubrir una canasta básica (subempleo por ingresos)”, subrayó Paola Herrera.

Por su parte Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), refirió que si bien la baja del desempleo es un dato positivo, no es un indicador tan significativo para nuestro mercado laboral, pues el nivel de subempleo resulta elevado y es ese segmento el que debería disminuir.

El reporte del INEI muestra que el 33.4% de la PEA en Lima está subempleada (2.1 millones de trabajadores). “El subempleo es grande”, subrayó Adrianzén.

Empleo en riesgo ante El Niño

El principal riesgo para el mercado laboral en los próximos meses es el impacto que podría generar el fenómeno de El Niño.

“El Perú se está enfrentando a un fenómeno de dimensiones desconocidas, por lo que la prioridad será que el desempleo no aumente drásticamente en las zonas impactadas por El Niño”, refirió Carlos Adrianzén.

Se mostró de acuerdo con el plan anunciado por el Gobierno, con foco en ayudas a las familias afectadas e impulso a proyectos de infraestructura. “La prioridad deben ser los más pobres”, anotó Adrianzén.

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El dato. La tasa de desempleo a nivel nacional es de 4.2%, según el último reporte del INEI al segundo trimestre del 2026.