Alejandra Loo, gerente comercial de marcas propias de G.W. Yichang, dijo a Gestión que entre enero y setiembre la marca registró un crecimiento de más de 25% en cajas vendidas, mientras que la categoría de conservas de pescado avanzó 3% en valor y 4% en unidades.

Con ello, la empresa prevé superar los 2 millones de cajas al cierre del año, de 48 latas cada una, una cifra récord. “Somos la primera marca que va a llegar a esa cantidad de venta”, señaló la ejecutiva.

Según Loo, el resultado responde a que la categoría, pese a ser madura, sigue creciendo y tiene una penetración de 98% en los hogares peruanos. A ello se suma la red de distribución de Yichang, que permite a Florida llegar a todos los puntos de venta del país, y una estrategia de activaciones en tiendas que no se limita a las campañas de Semana Santa o Fiestas Patrias.

De acuerdo con Kantar, en el primer semestre de 2026, Florida lideró la categoría con 21.6% de participación de mercado en valor, un punto porcentual más que el mismo período del año anterior. Además, el 55% de los hogares que compran conservas de pescado adquiere productos de la marca, lo que implicó la incorporación de 360,000 hogares nuevos en el último año.

Alejandra Loo, gerente comercial de marcas propias de G.W. Yichang.

El Niño golpea la pesca de atún: la jugada de Florida para asegurar stock

El 2026 también trajo presiones en costos. Loo explicó que el contexto internacional elevó los fletes y generó escasez de insumos como cajas y latas, además de alargar los tiempos de llegada: un producto que antes tardaba 50 días en llegar a sus almacenes ahora podría demorar entre 60 y 70 días.

Para adelantarse, la compañía empezó a comprar mayores volúmenes desde inicios de año. “Si antes teníamos dos meses de stock, hoy hemos duplicado la cantidad de producto en nuestros almacenes. Entonces no necesitamos comprar con urgencia en momentos donde pueda haber escasez de materia prima”, sostuvo.

El abastecimiento de atún se divide casi en partes iguales entre la pesca local, en Paita (Piura), e importaciones desde Tailandia, y la empresa compra con entre un año y un año y medio de anticipación. Esto cobra relevancia ante El Niño: según Loo, la captura local ha caído 30%, aunque la compañía ya adquirió los lomos de atún que necesitará para los siguientes meses.

A ello se suman los ocho almacenes que Yichang tiene a nivel nacional, entre ellos en Lima y Chiclayo, lo que le permite abastecer distintas zonas si se bloquean carreteras.

“Creemos que El Niño va a ser fuerte, pero tampoco sabemos la intensidad, es un tema incierto. Estamos preparados, tenemos el stock para poder abastecer”, afirmó.

Para el 2027, la marca proyecta crecer a doble dígito, en torno a 10%. Loo añadió que un verano más caluroso podría favorecer el consumo, ya que con el calor aumenta la demanda de productos frescos y de ensaladas.

Florida va por el atún premium: cuántas cajas espera vender al año

En cuanto a su portafolio, la marca lanzó Florida Select, una línea elaborada con atún aleta amarilla (yellowfin) que llega con dos presentaciones: sólido de atún en aceite de girasol de 170 gramos y ventresca de 130 gramos, el corte de la parte del vientre del pescado.

La nueva línea se suma a un portafolio en el que el filete y los trozos de atún concentran cerca del 80% de las ventas. Las primeras presentaciones de Select ya están disponibles en supermercados, autoservicios y establecimientos especializados.

“Pensamos colocar en promedio 10,000 cajas anuales como un estimado inicial, pero cuando lanzas algo tan nuevo es algo que se va viendo en el tiempo. Creo que es un producto que podría vender tranquilamente el doble”, indicó Loo. Para darla a conocer, la estrategia se centrará en degustaciones en los puntos de venta.

Select será el último lanzamiento del año, tras lo cual la marca entrará a la campaña de canastas navideñas. Para el 2027 alista nuevos productos en distintas subcategorías, orientados a ampliar las ocasiones de consumo, además de sus campañas de verano y de Semana Santa, que caerá en marzo.

La marca lanzó Florida Select, una línea elaborada con atún aleta amarilla (yellowfin) que llega con dos presentaciones: sólido de atún en aceite de girasol de 170 gramos y ventresca de 130 gramos, el corte de la parte del vientre del pescado.

Tras EE.UU., Florida pone la mira en España: los mercados que evalúa

Otro frente es el internacional. Florida se vende en Estados Unidos (Miami, Nueva Jersey y Nueva York) en unas 700 tiendas, de la mano de Family Food Distributors, un distribuidor de familia ecuatoriana. Ese mercado aún representa entre 3% y 4% de sus ventas.

La campaña que realizó durante el Mundial (con un food truck de platos peruanos preparados con su atún fuera de los estadios) llevó a la empresa a evaluar otros mercados con presencia de peruanos. Así, analiza ingresar a España, por Madrid, y en la región a Argentina y Chile.

“Ideal sería el próximo año, ya estamos conversando con un par de distribuidores”, adelantó la ejecutiva, aunque precisó que el proyecto recién está en una etapa inicial.

CLAVES.

Canales. La venta de Florida se reparte en partes casi iguales entre el canal moderno (33%), el tradicional de Lima y el tradicional de regiones.

La venta de Florida se reparte en partes casi iguales entre el canal moderno (33%), el tradicional de Lima y el tradicional de regiones. Públicos. Además del ama de casa, la marca dirige su comunicación a deportistas (en especial runners, con su línea en agua y sal), jóvenes independientes y estudiantes.