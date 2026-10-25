La venta de Florida se reparte en partes casi iguales entre el canal moderno (33%), el tradicional de Lima y el tradicional de regiones. (Foto: Florida)
La venta de Florida se reparte en partes casi iguales entre el canal moderno (33%), el tradicional de Lima y el tradicional de regiones. (Foto: Florida)
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Edgar Velito
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La marca de conservas de pescado Florida, que pertenece a G.W. Yichang & Cía., empresa peruana con más de 95 años en el mercado y que distribuye más de 150 marcas a nivel nacional, avanza en el 2026 a un ritmo superior al de su categoría, pese al alza de los fletes y a la menor captura de pescado por el fenómeno El Niño. Con el abastecimiento asegurado para los próximos meses, ahora apuesta por una línea de mayor valor y por llevar su atún a otros países.

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