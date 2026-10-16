Keiko Fujimori. (TVPerú)
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Redacción Gestión
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, indicó este viernes que .

Durante un pronunciamiento desde Piura, la mandataria señaló que los indicadores y las estadísticas apuntan a un escenario de especial magnitud, al que denominó “Mega Niño”.

En ese sentido, pidió a los ciudadanos colaborar con las acciones de prevención y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

“Esperemos que estos albergues no sean necesitados (...) En varias de nuestras regiones, cuando se activa una alerta de lluvia, tenemos un espacio de más o menos de tres a cuatro horas (para evacuar). Es un tiempo prudencial para poder hacer una evacuación”, mencionó.

Agregó que río Piura se ha limpiado en su máxima capacidad. “El mega Niño puede ser mucho más grande de lo que nosotros tenemos planificado”.

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