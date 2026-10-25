El cacao es otra de las víctimas del Fenómeno de El Niño. Pese a la mejora en los precios internacionales, las exportaciones del cacao seguirían a la baja debido a los efectos climáticos. (Imagen: Andina)
El cacao es otra de las víctimas del Fenómeno de El Niño. Pese a la mejora en los precios internacionales, las exportaciones del cacao seguirían a la baja debido a los efectos climáticos. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Aunque la producción de cacao volvió a crecer en agosto tras varios meses en rojo, las expectativas para el cultivo y la exportación del producto no son auspiciosas para los próximos meses principalmente por el golpe que genera el fenómeno El Niño (FEN).

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