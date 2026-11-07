¿Cómo acercar la innovación israelí al campo peruano? La CCL y la UPC describen las oportunidades. (Foto: Pexels / ChatGPT).
¿Cómo acercar la innovación israelí al campo peruano? La CCL y la UPC describen las oportunidades. (Foto: Pexels / ChatGPT).
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Camila Vera
Camila Vera

Producir más no necesariamente implica sembrar más. En Perú, en un escenario de presión sobre los recursos hídricos y mayores exigencias de competitividad, el sector agrícola busca nuevas herramientas para elevar su rendimiento sin “disparar” sus costos.

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