Frente a ello, una tecnología especializada en innovaciones de precisión se asomaría como una alternativa que ayudaría a dar ese salto.

Así lo reconoció la Cámara de Comercio de Lima (CCL), gremio que sostuvo una reunión de trabajo con la embajada de Israel para impulsar una agenda de colaboración enfocada en el comercio bilateral. ¿La misión? Explorar las oportunidades de colaboración.

Relación agrícola entre Perú e Israel

Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (IDEXCAM) de la CCL, detalló a Gestión que la expectativa de la tecnología israelí para impulsar una agricultura más eficiente en Perú se concentra, sobre todo, en cinco cultivos: el arándano, la uva de mesa, la palta, la mandarina y el mango.

“Casi todos se producen en la costa desértica, donde sin riego no hay agricultura. Son cultivos de alto valor, en los que cada metro cúbico de agua, cada kilogramo de fertilizante y cada punto de calibre se traducen directamente en rentabilidad. En lo económico, los márgenes se están ajustando. En octubre de 2025, el precio promedio del arándano bajó de US$ 6.22 a US$ 4.49 por kilo. Cuando el precio cae, la manera de seguir siendo competitivos es producir cada kilo a menor costo. Ahí Israel tiene mucho que aportar”, explicó.

Recordó, además, que el arándano y la uva ya han llegado a este mercado. De acuerdo con Promperú, los envíos del fruto azul a Israel sumaron US$ 10 millones en 2025, 145% más que el año anterior. La uva, por su parte, pasó de cero a US$ 6.5 millones tras la apertura sanitaria, en julio del año pasado. “A estos cinco productos sumaría un frente de enorme impacto social: la pequeña agricultura de papa, quinua y hortalizas en la sierra” , acotó Posada.

Intercambio comercial de Perú e Israel con los años.

Coincidió Víctor Ballena, coordinador del Observatorio Económico de Comercio Exterior de la Facultad de Economía de la UPC: “La tendencia es que estos últimos años las frutas líderes de nuestra exportación están ganando presencia en el mercado israelí. Todos los productos agrícolas relacionados con las técnicas de riego por goteo pueden verse beneficiados; es decir, arándanos, paltas, uvas y espárragos. Y si la tecnología de ciberseguridad y soluciones de software de Israel es utilizada por la logística peruana, puede mejorar el índice de desempeño logístico”, analizó.

El experto colocó sobre la mesa la trayectoria de las exportaciones peruanas a Israel: crecieron sostenidamente desde US$ 7.71 millones en 2016 hasta alcanzar los US$ 39.99 millones en 2025. Aparte de los ya mencionados, los productos protagonistas han sido la quinua, las semillas de melón para siembra, el jugo de limón y algunos congelados como mango.

Cabe precisar que, durante el mismo lapso analizado, el valor de las importaciones peruanas de insumos desde Israel se mantuvo entre los US$ 69 millones y los casi US$ 105 millones anuales (ver gráfico).

Las dificultades que Perú debe superar con innovación

Posada indicó que el problema más urgente que enfrenta el país es el hídrico. “Con riego superficial se aprovecha apenas entre el 30% y el 40% del agua; con riego tecnificado se supera el 90%. En valles como el de Ica, donde los acuíferos están bajo una presión muy fuerte, esa diferencia es enorme”, sostuvo.

Reforzó la premisa el académico e investigador de la UPC: “La tecnología relacionada al riego por goteo y eficiencia en el uso del agua es lo mejor que puede llegar para el sector agrícola, que siempre estuvo vinculado a la producción tradicional y técnicas antiguas”, dijo Ballena.

Consideró, por tanto, que la incorporación de estas tecnologías sería ideal en La Libertad, Lambayeque, Áncash, Ica, Piura y Arequipa.

Las temperaturas anómalas alteran la floración y el cuajado del mango, la palta y el arándano. (Foto: Andina)

“El margen para crecer es muy amplio: se estima que solo alrededor del 12% de la superficie bajo riego del país está tecnificado ” , añadió al respecto Posada.

El segundo contratiempo es el costo de producción. Por ello, la “fertirrigación” —la aplicación de fertilizantes disueltos directamente en agua de riego— y la automatización permiten aplicar solo lo que la planta necesita, lo cual conlleva menos gasto en energía de bombeo y en mano de obra.

“La variabilidad climática es otro desafío muy concreto, sobre todo ahora que nos preparamos para El Niño 2026-2027. Las temperaturas anómalas alteran la floración y el cuajado del mango, la palta y el arándano, y las lluvias favorecen las enfermedades por hongos en la uva. Los sensores y las plataformas con inteligencia artificial ayudan justamente a anticiparse a esos escenarios”, subrayó el representante de la CCL.

Falta un TLC con Israel

Perú no cuenta hoy con un acuerdo comercial con Israel, “ni vigente ni en negociación”, remarcó Posada. “Israel, en cambio, sí tiene Tratados de Libre Comercio (TLC) con México, Mercosur, Panamá y Guatemala, y hace poco firmó uno con Costa Rica. Desde la Cámara hemos planteado que vale la pena evaluar un acuerdo así”.

Así, el 2027 podría marcar un nuevo avance en la cooperación comercial entre este país y el asiático, cuando se conmemoren 70 años de las relaciones diplomáticas.

En ese contexto se prevé realizar un encuentro empresarial o una misión comercial de mayor alcance para concretar oportunidades o, al menos, una agenda de cooperación centrada en pilotos y transferencia tecnológica, con alternativas de cofinanciamiento para ampliar el acceso de los productores.

¿Por qué es importante la asociatividad de los pequeños productores? (Foto: difusión)

A propósito de este último punto, llevar la tecnología israelí al campo peruano también exigirá que los pequeños agricultores cuenten con apoyo para elaborar los expedientes técnicos; por ello, la asistencia debe empezar desde la estructuración del proyecto y continuar durante su implementación.

“Importa también que los productores alcancen cierta escala, sea por su tamaño o porque se asocian”, concluyó Posada.

EL DATO:

Además de la agricultura, la CCL señaló oportunidades estratégicas en el sector de la salud, en el cual plantea avanzar en la transformación digital mediante el uso de telemedicina, gestión electrónica de historias clínicas y equipamiento de tecnología médica avanzada. Asimismo, la lista abarca frentes de cooperación en ciberseguridad y en seguridad penitenciaria, mediante proyectos piloto para modernizar recintos, controlar accesos y detectar objetos prohibidos.