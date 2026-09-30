La Embajada de Israel en Perú informó este miércoles que el Gobierno israelí considera que el incidente registrado a bordo de un vuelo de FlyDubai, en la ruta Dubái-Tel Aviv, fue un intento de atentado terrorista dirigido contra ciudadanos israelíes y los Emiratos Árabes Unidos.

Según el comunicado difundido por la representación diplomática, la información preliminar apunta a que el piloto habría tenido la intención de estrellar la aeronave con todos los pasajeros a bordo.

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La Embajada indicó que pasajeros israelíes que se encontraban en el vuelo ingresaron a la cabina de mando al percatarse de la situación, confrontaron al piloto y lograron reducirlo. Tras ello, una tripulación de vuelo alternativa que también se encontraba a bordo asumió el control de la aeronave.

De acuerdo con la información proporcionada por Israel, la intervención permitió evitar una catástrofe y salvó la vida de 174 pasajeros, entre ellos 27 niños.

La representación diplomática también destacó la actuación del copiloto emiratí y de los demás integrantes de la tripulación, a quienes atribuyó un papel importante durante la emergencia.

Israel vincula el incidente con los Acuerdos de Abraham

El embajador de Israel en Perú, Gali Dagan, sostuvo que el incidente no solo tuvo como objetivo a los pasajeros israelíes, sino también las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

“El terrorismo no quebrará los lazos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, ni detendrá los avances que se están logrando en la región”, afirmó Dagan, según el comunicado.

Comunicado de la Embajada de Israel en Perú.

El diplomático agregó que la respuesta coordinada entre los pasajeros israelíes y la tripulación emiratí representa la cooperación entre ambos países frente al terrorismo.

“Las acciones de los pasajeros israelíes y de la tripulación emiratí demuestran precisamente lo contrario de lo que los terroristas buscan conseguir: israelíes y emiratíes unidos frente al terrorismo”, señaló.

Dagan también reafirmó el compromiso de Israel de fortalecer sus relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y sostuvo que quienes buscan afectar la paz y la normalización entre ambos países no determinarán el futuro de la región.

Los Acuerdos de Abraham, impulsados por Estados Unidos, permitieron el establecimiento y normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos.