Keiko Fujimori recibió al embajador de Emiratos Árabes Unidos, quien le entregó una carta de felicitación del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Foto: Oficina de la Presidenta Electa.
Keiko Fujimori recibió al embajador de Emiratos Árabes Unidos, quien le entregó una carta de felicitación del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Foto: Oficina de la Presidenta Electa.
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Redacción Gestión
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La , recibió al embajador de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el Perú, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, en una reunión orientada a reforzar los vínculos bilaterales con uno de los principales socios comerciales del país en Medio Oriente.

Durante el encuentro, el diplomático entregó a una carta enviada por el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la que la felicita por su triunfo en las elecciones presidenciales y expresa sus deseos de progreso y prosperidad para el Perú.

Desde que el , la presidenta electa viene sosteniendo reuniones con autoridades, embajadores y representantes de organizaciones civiles, sociales y políticas en su local partidario.

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En ese contexto, este martes .

Al término de la reunión con Keiko Fujimori, Jorge Nieto reveló algunos de los temas abordados, entre ellos la situación del expresidente Pedro Castillo, la necesidad de promover la reconciliación nacional y los desafíos que enfrentará el próximo mandato.

Nieto también descartó que el encuentro haya tenido como objetivo negociar la participación de integrantes de su partido en el próximo gabinete ministerial.

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Vicepresidente electo

Por su parte, el vicepresidente electo, Miguel Torres, se reunió con representantes del Colectivo por la Democracia de Cajamarca.

Durante la cita intercambiaron opiniones sobre los principales desafíos y oportunidades para impulsar el desarrollo de esa región.

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