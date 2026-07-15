La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al embajador de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el Perú, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, en una reunión orientada a reforzar los vínculos bilaterales con uno de los principales socios comerciales del país en Medio Oriente.

Durante el encuentro, el diplomático entregó a Keiko Fujimori una carta enviada por el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la que la felicita por su triunfo en las elecciones presidenciales y expresa sus deseos de progreso y prosperidad para el Perú.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la visita del embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi. pic.twitter.com/p86mg4DIWV — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 14, 2026

Desde que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente los resultados de la segunda vuelta, el pasado 3 de julio, la presidenta electa viene sosteniendo reuniones con autoridades, embajadores y representantes de organizaciones civiles, sociales y políticas en su local partidario.

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En ese contexto, este martes también recibió al líder del Partido de Buen Gobierno y excandidato presidencial, Jorge Nieto Montesinos.

Al término de la reunión con Keiko Fujimori, Jorge Nieto reveló algunos de los temas abordados, entre ellos la situación del expresidente Pedro Castillo, la necesidad de promover la reconciliación nacional y los desafíos que enfrentará el próximo mandato.

Nieto también descartó que el encuentro haya tenido como objetivo negociar la participación de integrantes de su partido en el próximo gabinete ministerial.

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Vicepresidente electo

Por su parte, el vicepresidente electo, Miguel Torres, se reunió con representantes del Colectivo por la Democracia de Cajamarca.

Durante la cita intercambiaron opiniones sobre los principales desafíos y oportunidades para impulsar el desarrollo de esa región.