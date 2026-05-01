Un importante proyecto de investigación, el cual tiene como objetivo mejorar la eficiencia y disponibilidad de los nutrientes del guano de islas, ha creado un nuevo fertilizante maximizado en 13 nutrientes, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Se trata del fertilizante denominado Gimax 13, creado dentro del proyecto para el mejoramiento de la eficiencia y disponibilidad de los nutrientes del guano de islas mediante la aplicación de un consorcio de microorganismos benéficos y aislamiento e identificación de sus cepas nativas, empleando secuenciación de ADN metagenómico.

La iniciativa se desarrolló como respuesta a la reducción de la población de aves guaneras, lo que ha generado escasez de guano de islas, un insumo importante para la agricultura.

“Esta investigación fue financiada con un presupuesto de 383 mil 250 soles y se encuentra actualmente en la fase final de ejecución, su culminación está prevista para julio de 2026”, informó Gudberto Carrera Padilla, director ejecutivo de Agro Rural.

El fertilizante demostró que ayuda a aumentar la disponibilidad de nutrientes esenciales, elevar la calidad y rendimiento de los cultivos, aportar microorganismos útiles para el control natural de plagas y enfermedades, además de usar menores volúmenes de aplicación, beneficiando así a los productores.

El proyecto alcanzó objetivos como la ejecución de un plan de muestreo nacional para recolectar guano de manera óptima, así como la realización de estudios en laboratorios nacionales e internacionales donde se extrajo y secuenció el ADN de los microorganismos presentes en este recurso.

Actualmente, la investigación se centra en sistematizar los resultados, difundir los hallazgos científicos y capacitar a los proveedores de asistencia técnica y otros actores del sector.