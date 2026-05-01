Crean nuevo fertilizante en un proyecto científico que optimiza nutrientes del guano de islas. Foto: Midagri
Crean nuevo fertilizante en un proyecto científico que optimiza nutrientes del guano de islas. Foto: Midagri
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Redacción Gestión
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, ha creado un nuevo fertilizante maximizado en 13 nutrientes, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Se trata del fertilizante denominado Gimax 13, creado dentro del proyecto para el mejoramiento de la eficiencia y disponibilidad de los nutrientes del guano de islas mediante la aplicación de un consorcio de microorganismos benéficos y aislamiento e identificación de sus cepas nativas, empleando secuenciación de ADN metagenómico.

La iniciativa se desarrolló como

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“Esta investigación fue financiada con un presupuesto de 383 mil 250 soles y se encuentra actualmente en la fase final de ejecución, su culminación está prevista para julio de 2026”, informó Gudberto Carrera Padilla, director ejecutivo de Agro Rural.

El fertilizante demostró que ayuda a aumentar la disponibilidad de nutrientes esenciales, elevar la calidad y rendimiento de los cultivos, aportar microorganismos útiles para el control natural de plagas y enfermedades, además de usar menores volúmenes de aplicación, beneficiando así a los productores.

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e internacionales donde se extrajo y secuenció el ADN de los microorganismos presentes en este recurso.

Actualmente, la investigación se centra en sistematizar los resultados, difundir los hallazgos científicos y capacitar a los proveedores de asistencia técnica y otros actores del sector.

El fertilizante demostró que puede aumentar la disponibilidad de nutrientes esenciales, elevar la calidad y rendimiento de los cultivos, etc. Foto: Midagri
El fertilizante demostró que puede aumentar la disponibilidad de nutrientes esenciales, elevar la calidad y rendimiento de los cultivos, etc. Foto: Midagri

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