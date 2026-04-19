En el Perú, la carne de cerdo se ha consolidado como la segunda más consumida y su ingesta promedio anual alcanzó los 11 kilogramos por persona el 2025, triplicando su nivel en la última década.

Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagi), señalando que se está registrando un incremento aproximado de medio kilo por año de la carne de porcino.

“Este desempeño refleja cambios en los hábitos alimenticios, así como el impulso de la cadena productiva”, subraya el Midagri.

Buscan mejorar producción

En el marco de la Semana del Cerdo Peruano, el Midagri refirió que, en coordinación con la Asociación Peruana de Porcicultores (Asoporci), promueve el fortalecimiento del sector porcino mediante acciones orientadas a incrementar el consumo, mejorar la producción y elevar la competitividad a nivel nacional.

En el ámbito productivo, el sector refirió que el Perú cuenta con una población de 3.6 millones de cerdos, y una producción de 289 mil toneladas de carne de ganado porcino.

Midagri busca aumentar el consumo de carne de cerdo

Esta actividad se concentra principalmente en Lima (46.1%), La Libertad (11.2%) e Ica (8.4%), evidenciando -según el ministerio- una transición progresiva hacia sistemas más tecnificados y eficientes.

LEA TAMBIÉN: Cerro Prieto renovará hasta 700 hectáreas de arándanos con nuevas variedades genéticas

Campañas para aumentar consumo

Actualmente, el 58% de la crianza corresponde a sistemas de traspatio, el 4% a producción familiar y el 38% a crianza intensiva. No obstante, esta última concentra el 75% del volumen total, lo que demuestra avances en productividad.

Este resultado responde al trabajo conjunto del Midagri, a través de la Dirección General de Desarrollo Ganadero, con los productores del sector, promoviendo iniciativas como las campañas “Come cerdo, come sano” y el Día del Chicharrón.

Asimismo, anotó, se vienen impulsando mejoras normativas, como la ampliación de umbrales ambientales en el reglamento del sector agrario (RGASAR) y el Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Catorce regiones sin fiebre porcina

En materia sanitaria, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) -entidad adscrita al Midagri- está a cargo de la implementación del Plan de Erradicación de la fiebre porcina clásica.

Como resultado de esa implementación, destacó que se ha logrado declarar a 14 regiones del Perú libres de esta enfermedad, lo que fortalece la sanidad animal y amplía oportunidades de acceso a mercados internacionales.

Como resultado, recuerda, el Perú ha obtenido la autorización para exportar carne de cerdo y ave al mercado de Singapur, uno de los más exigentes de Asia. “Esta aprobación confirma el cumplimiento de estándares internacionales y posiciona al país como proveedor competitivo”, apuntó el Midagri.

LEA TAMBIÉN: Cebolla peruana es destacada en Europa en plena campaña de exportación