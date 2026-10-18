Donald Trump, presidente de EE.UU, destacó la gestión de Netanyahu y afirmó que Israel necesita mantenerlo al frente del Gobierno. (Imagen. EFE)
Donald Trump, presidente de EE.UU, destacó la gestión de Netanyahu y afirmó que Israel necesita mantenerlo al frente del Gobierno. (Imagen. EFE)
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Redacción Gestión
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El expresó su “respaldo total” al primer ministro israelí, de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, pidió que su carta represente su “respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como Primer Ministro de Israel”, con el objetivo de seguir trabajando en conjunto.

Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel”, sostuvo el mandatario, que había eludido hasta ahora hablar sobre su apoyo al primer ministro a pesar de su relación con Washington.

Ya no me involucro en la política (israelí)”, dijo a principios de este mes a los medios, aunque aseguró que ha mantenido “una muy buena relación con él”.

Netanyahu actualmente es primer ministro de Israel. Las próximas elecciones se realizarán el 27 de octubre. (Imagen: EFE).
Netanyahu actualmente es primer ministro de Israel. Las próximas elecciones se realizarán el 27 de octubre. (Imagen: EFE).

Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que , de 76 años, ha sido un gran primer ministro “guerrero” y un socio aún mejor “para la paz en la lucha contra la República Islámica de Irán, con su lema de 51 años: ¡Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos!”.

Acto seguido afirmó que juntos “destruiremos al pequeño Satán y al gran Satán”. “¿Qué país puede sobrevivir cuando se permiten tales afirmaciones, ya que, al final, siempre terminan siendo ciertas?”, cuestionó.

El mandatario hizo hincapié en la , del que dijo ha sido destruido tanto militar como económicamente “y a menos que cambien de rumbo rápidamente, pronto terminaremos el trabajo”.

Trump aseguró que con “un líder equivocado” en Israel, que sería “cualquiera que no fuera Bibi”, Estados Unidos tendría que hacer solo ese trabajo (contra Irán) “y no estoy dispuesto a hacerlo”.

“Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel. A pesar de todo, ha resistido y, de hecho, ¡ha prosperado!”, siguió Trump en sus elogios al candidato a revalidar como primer ministro, cargo que ha ocupado por cerca de dos décadas.

El mandatario afirmó que lo ha visto lidiar en situaciones difíciles, ante las que “cualquier persona se habría derrumbado” pero, en contraste, “él se fortaleció, y conserva esa misma fortaleza hasta el día de hoy”.

(Con información de la agencia EFE).

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