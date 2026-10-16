El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras miembros de organizaciones profesionales de policías y bomberos almuerzan en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 15 de octubre de 2026. EFE/EPA/TOM BRENNER / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras miembros de organizaciones profesionales de policías y bomberos almuerzan en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 15 de octubre de 2026. EFE/EPA/TOM BRENNER / POOL
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no usará armas nucleares en Irán, pero no descarta atacar con la llamada “Madre de todas las bombas” (MOAB), el mayor misil no nuclear del arsenal del Pentágono conocido.

“No voy a usar (poder) nuclear. No tenemos por qué hacerlo”, aseguró Trump en la entrevista, después de que CNN revelara el jueves que la Casa Blanca tiene previsto lanzar su mayor proyectil no nuclear contra Irán tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

“La madre de todas las bombas no es nuclear. Es una bomba extremadamente grande, es como una pequeña bomba nuclear”, explicó Trump, que no desmintió la información de CNN ni aclaró si ha autorizado su uso.

Donald Trump. (Foto: AFP).
Donald Trump. (Foto: AFP).

El poder de la MOAB

CNN informó ayer de que el Pentágono tiene planes listos para potencialmente utilizar la MOAB o GBU-43/B contra la infraestructura energética y nuclear del régimen iraní si Trump autoriza la reanudación de los ataques en Oriente Medio.

Preguntado sobre si considera el despliegue de tropas sobre el terreno en Irán, Trump aseguró que “no, no lo lo veo”.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Trump dice que si consumiera alcohol, tabaco y drogas “no estaría aquí”
Trump reitera que los carteles controlan México y afirma que se lo dijo a Sheinbaum
Cínico acuerdo de diésel de Trump con Putin no funcionará, según Financial Times
Taiwán podría invertir más de US$ 4 mil millones en un gasoducto en Alaska impulsado por Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.