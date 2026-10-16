El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no usará armas nucleares en Irán, pero no descarta atacar con la llamada “Madre de todas las bombas” (MOAB), el mayor misil no nuclear del arsenal del Pentágono conocido.

En entrevista anoche con el canal conservador Newsmax, Trump negó también que tenga previsto desplegar tropas sobre el terreno en Irán, algo que podría arrastrar a Estados Unidos a un conflicto mucho más impredecible y arriesgado en Oriente Medio.

“No voy a usar (poder) nuclear. No tenemos por qué hacerlo”, aseguró Trump en la entrevista, después de que CNN revelara el jueves que la Casa Blanca tiene previsto lanzar su mayor proyectil no nuclear contra Irán tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

“La madre de todas las bombas no es nuclear. Es una bomba extremadamente grande, es como una pequeña bomba nuclear”, explicó Trump, que no desmintió la información de CNN ni aclaró si ha autorizado su uso.

Donald Trump. (Foto: AFP).

El poder de la MOAB

CNN informó ayer de que el Pentágono tiene planes listos para potencialmente utilizar la MOAB o GBU-43/B contra la infraestructura energética y nuclear del régimen iraní si Trump autoriza la reanudación de los ataques en Oriente Medio.

El uso de la MOAB, que supondría una seria escalada en el conflicto con Irán, es tan grande que debe ser lanzada desde los lentos aviones de transporte militar Hércules, lo que requiere apoyo aéreo y una delicada planificación.

Preguntado sobre si considera el despliegue de tropas sobre el terreno en Irán, Trump aseguró que “no, no lo lo veo”.

Con información de EFE