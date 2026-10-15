El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este jueves que los carteles del narcotráfico tienen el control de México y afirmó que se lo dijo a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

, declaró durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca.

Durante su intervención, Trump presumió de la campaña militar contra lanchas que, según dijo, transportan drogas por vía marítima y advirtió que todavía no ha emprendido un “ataque total por tierra”.

“Sabemos dónde están todos los malos. Los carteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”, agregó el mandatario, quien consideró que “México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Los ataque a carteles de México de los que Trump hace gala

Trump llegó a imitar el ruido de los misiles cayendo sobre las lanchas supuestas cargadas de droga y aseguró que no siente compasión por las personas a bordo porque, a su juicio, “cada uno de esos barcos mata a miles y miles de personas” con fentanilo.

“Lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar”, bromeó el republicano, en medio de las críticas que denuncian que estos operativos han matado de manera extrajudicial a pescadores.

El mandatario presiona para que México permita operaciones militares estadounidenses dentro de su territorio contra los carteles, algo a lo que se opone Sheinbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.

Con información de EFE

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