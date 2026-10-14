Taiwán confirmó estar dispuesto a invertir hasta USD 4,400 millones de dólares en un futuro proyecto de gaseoducto en Alaska que decidió reactivar el presidente estadounidense Donald Trump.

“Según las previsiones actuales, esta cooperación incluirá la compra anual de seis millones de toneladas métricas de GNL (gas natural licuado) de Alaska una vez que comience la producción, así como la participación en el desarrollo del proyecto, con una inversión estimada de hasta 4.400 millones de dólares estadounidenses”, indicó el Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán en un comunicado.

“Si el proyecto avanza sin contratiempos y según el calendario previsto, debería comenzar a contribuir al abastecimiento nacional de gas natural a partir de 2032”, añadió.

Horas antes Trump habría anunciado durante un acto de campaña en Alaska, que Taiwán se había comprometido a comprar 30% del gas natural que se transportará a través de un futuro gasoducto que atravesará Alaska durante los próximos 20 años.

La isla asiática importa casi la totalidad de la energía que consume y se esfuerza por mantener el apoyo de Washington frente a China, que reclama la soberanía sobre Taiwán.

Taiwán se abastece de GNL procedente de varios países, pero el origen de sus importaciones cambió radicalmente este año tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, cuando Irán reivindicó el control del estrecho de Ormuz.

Australia sustituyó a Catar como principal proveedor de GNL, con 34.8 % de las importaciones, según datos oficiales taiwaneses correspondientes a los ocho primeros meses de 2026.

El GNL catarí representó 10.7% de las importaciones durante ese periodo, frente al 35.1% registrado en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, las importaciones procedentes de Estados Unidos se multiplicaron por más de tres, hasta alcanzar 24.5%.

Elaborado con información de EFE.