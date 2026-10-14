El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció medidas contra una red que supuestamente habría facilitado empleos remotos a trabajadores informáticos de Corea del Norte en más de 70 empresas estadounidenses, con ingresos destinados a Corea del Norte.

La operación incluyó dos detenciones, la incautación de unos 187 dispositivos electrónicos y registros en más de 40 viviendas de Texa, que posiblemente se utilizaba para alojar ordenes para las empresas contratantes.

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De acuerdo con las autoridades, la red operó entre 2019 y julio de 2025 y habría generado alrededor de US$3 millones.

Los trabajadores presuntamente usaban identidades falsas o robadas para hacerse pasar por ciudadanos estadounidenses y así conseguir trabajo.

En esa línea, las autoridades sostienen que los ingresos se enviaban a entidades norcoreanas sancionadas y contribuían a financiar los programas armamentísticos del régimen.

Las medidas forman parte de los esfuerzos del Gobierno estadounidense para combatir las operaciones de trabajadores informáticos norcoreanos que utilizan empleos remotos fraudulentos para obtener ingresos.

Elaborado con información de EFE