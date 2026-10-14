El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez, tras asumir la presidencia pro tempore del organismo por un año, explicó las estrategias para combatir el crimen organizado.

Según explicó el funcionario, los países miembros han realizado más de 100 operaciones conjuntas en zonas fronterizas y han comenzado a controlar los flujos de recursos ilegales.

Asimismo, precisó que la CAN trabaja de manera coordinada en 13 áreas, entre ellas inteligencia financiera, gestión penitenciaria y lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Gutiérrez advirtió que recursos provenientes de la minería ilegal y del narcotráfico se convierten en criptomonedas para facilitar su movimiento y el lavado de activos.

Por ello, la CAN capacita a organismos de inteligencia, fiscalías, autoridades judiciales y policías para detectar y rastrear dinero virtual. Los talleres ya se realizaron en Ecuador y Perú y continuarán en Bolivia y Colombia, en cooperación de los Países Bajos.

Por otro lado, Gutiérrez indicó que, durante su gestión, se impulsará el programa denominado “Cielo Único Andino”, con apoyo de la CAF. El proyecto busca integrar el transporte aéreo de los cuatro países para reducir costos y establecer frecuencias regionales.

La iniciativa contempla normas armonizadas, identificación biométrica común y seguridad unificada. También se promoverá el cabotaje andino para el transporte marítimo y multimodal.

Asimismo, ante posibles diferencias políticas entre los gobiernos, Gutiérrez recordó que las decisiones de la CAN tienen carácter de ley interna en los países miembros.

Como ejemplo de la eficacia del bloque, citó una disputa comercial por aranceles entre Colombia y Ecuador que se frenó tras las advertencias de la Secretaría General sobre posibles sanciones.

“Tenemos ahora en la Comunidad Andina cuatro países que tienen una tendencia política afín. (…) Los acuerdos que se hacen en el marco de la Comunidad Andina se trasladan en decisiones. Las decisiones son leyes internas en los países”, señaló en RPP.