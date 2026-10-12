Pelayo Castro, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción al Exterior (SEAE), en el teleférico de Miraflores. Vale decir que este proyecto es una inversión europea.
Pelayo Castro, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción al Exterior (SEAE), en el teleférico de Miraflores. Vale decir que este proyecto es una inversión europea.
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Whitney Miñán
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Durante su visita al Perú, como parte de una breve gira por América Latina, Gestión conversó con el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción al Exterior (SEAE), Pelayo Castro. ¿Qué expectativas tiene la Unión Europea (UE) frente al nuevo Gobierno y el desarrollo de nuestro país?

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