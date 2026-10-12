-¿A qué responde la visita al Perú?

Es un momento importante para el Perú y para nuestra relación. Hay un nuevo Gobierno y, para nosotros, este país es clave. Creemos que este es el momento para elevar nuestra ambición. He comprobado en esta visita que la UE tiene una presencia muy potente en el país, pero no estoy seguro que se entienda en todo momento la amplitud y la profundidad de ello.

Mi visita lo que supone es manifestar la vocación de que, en este momento que consideramos propicio, podamos cooperar más, hacer más cosas juntos. Nosotros tenemos tres grandes prioridades, muy alineadas con las del Gobierno [...]. Esta son: más seguridad, más inversión para el crecimiento e instituciones fuertes y con capacidad.

Director para las Américas del Servicio Europeo de Acción al Exterior (SEAE), Pelayo Castro. Foto: Julio Reaño, GEC

-¿Cómo ha evaluado la conversación con las autoridades peruanas?

[...] Lo que veo es voluntad de acercarnos más para hacer cosas concretas. Por ejemplo, durante esta visita hemos lanzado dos iniciativas que son complementarias.

Acabamos de lanzar un nuevo proyecto que va a dar continuidad a nuestro compromiso en materia de lucha contra el crimen organizado que se llama “Action” [...] Y, estamos próximos a terminar la negociación para poder anunciar un nuevo acuerdo del Perú con Europol.

Recientemente, lanzamos un proyecto para la promoción y movilización de inversiones europeas en materia de energía. ¿Hay algo más geopolítico e importante en el mundo de hoy que la energía? Seguramente no. En ese ámbito, la UE es el socio principal del Perú.

Somos un 40% de [proyectos de] inversión identificados en generación, más de 35% en transmisión y más de 40% en energía solar. Lo que queremos hacer es que esto se convierta en una realidad, en proyectos acabados. Por eso estamos movilizando 6 millones de euros, que nos van a permitir apalancar y hacer realidad cientos sino miles de millones.

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-¿Cómo se resume la inversión de la UE en Perú?

La inversión es la otra cara de la moneda del comercio. Queremos que nuestro acuerdo comercial con el Perú, que es un acuerdo que funcionan muy bien (hemos sido el año pasado el segundo socio comercial del Perú por primera vez), se acompañe con la voluntad de nuestras empresas de ser parte del crecimiento y futuro de este país. Esa combinación de nuestro acuerdo y de la inversión a través del Global Gateway, es el mensaje que hemos traído en esta ocasión.

Solo desde el 2014, la inversión acumulada europea en Perú es de más de US$ 30 mil millones. Con ello se generaron más de 113 mil puestos de trabajo director. Esto demuestra lo que somos como socios y queremos aportar.

“Detrás de los sectores hay un ‘modelo europeo’, que es una inversión productiva, que se concentra en aportar valor y mejorar la competitividad del país. No es una inversión extractiva, sino con vocación de contribuir al crecimiento y competitividad”, dijo Castro.

-¿Qué inversiones previstas hay en el corto plazo?

Nuestras empresas europeas son líderes en proyectos emblemáticos en Perú. Europa está detrás del nuevo aeropuerto de Lima, el terminal norte del Callao, el Anillo Vial Periférico, inversiones en materia de energía, el teleférico de Miraflores.

En términos de sectores clave está energía, infraestructura, que incluye el transporte, agua, entre otros. La primera planta desalinizadora del Perú es europea. Junto con eso, hay un interés fuerte en minería, en particular en minerales críticos, donde está llegando también nueva inversión europea.

Hacia adelante, me cuesta poner cifras [de inversión], pero el movimiento se hace andando. Como decía, solo en materia de generación, son más de US$ 2,300 millones hasta el 2036.

Lo que a mí me ha impresionado es la magnitud de los planes de inversión de las empresas europeas en Perú. El trabajo que tengo junto al equipo, al embajador Jonathan Hatwell, es hacer que la inversión se concrete.

-En un contexto de interés de Estados Unidos y China por la región y el Perú, ¿cómo se ubica la UE?

Perú no necesita escoger bandos, lo que necesita son buenos socios y creo que la UE lo es. Me remito a datos que matan relato. Somos el segundo inversor y tenemos planes para invertir mucho más a favor del crecimiento y la competitividad. Además, somos el segundo socio comercial.

Sobre este punto, recordemos que Perú tiene un superávit de US$ 5 mil millones en materia comercial con la UE. Hemos logrado no solo que mejore el valor intercambiado desde la entrada en vigor del acuerdo en el 2013, sino que cambie cualitativamente la capacidad exportadora de este país. Al principio era solo minería y ahora es una capacidad exportadora más diversificada.

-¿Cuánto le interesa a la UE los minerales críticos del Perú?

Perú produce al menos 8 de los 17 minerales críticos, incluyendo el cobre. Esto es muy importante para la UE. Me gustaría enfatizar la aproximación que tienen las empresas para trabajar con el Perú. Este país no quiere es convertirse solo en una industria extractiva, sino generar valor, industrialización, a través de su capacidad minera. Para eso necesita conocimiento, tecnología. Eso es lo que nosotros podemos aportar con nuestras empresas.

Además, no solo es extracción de los minerales, sino de que Europa aporta mucho de la maquinaria que las minas peruanas necesitan para ser competitivas y extraer los minerales.

Lucha contra minería ilegal

Ante la consulta sobre la minería ilegal, Pelayo Castro destacó que ya es un desafío para los países porque, además, “se conecta con otras dimensiones del crimen organizado”. “El trabajo que hacemos en la lucha contra el crimen organizado y los tráficos ilícitos puede ayudar [...]. Esto podría tener luego un impacto en otros ilícitos como la minería ilegal. Realmente, nos ponemos a disposición”, señaló en entrevista con Gestión.