Marcelo Bustamante, gerente general de Cosmos Global Logistics (nombre que engloba a Cosmos e Infinia tras su fusión), contó a Gestión que la integración marca el inicio de una nueva etapa para Andino Investment Holding.

“La integración de Cosmos Global Logistics representa el inicio de una nueva etapa para el negocio logístico de Andino Investment Holding y la oportunidad de construir una compañía con mayor escala, capacidades complementarias de infraestructura, experiencia y talento, a través de una propuesta de valor más robusta ”, sostuvo.

Durante los primeros seis meses de operación integrada, la compañía ha recibido una respuesta favorable de sus clientes a su propuesta de centralizar distintos servicios bajo un mismo operador. “Hoy somos una compañía con la capacidad de ofrecer soluciones integrales completas y en estos primeros meses hemos sentido una buena acogida e interés por parte de nuestros clientes. Esto nos permite ofrecer soluciones integradas ‘end to end’ bajo un mismo operador (one-stop shop), garantizando una mayor coordinación, eficiencia y capacidad de respuesta en las operaciones”, remarcó.

En esa línea, la estrategia de la empresa fusionada consiste en articular sus servicios marítimos y portuarios, como la atención a buques, la operación de terminales y otros servicios portuarios, con las operaciones en tierra, que comprenden agenciamiento de aduanas, almacenaje, transporte, distribución y depósitos aduaneros y temporales para carga general y contenedores. Los distintos negocios de Cosmos Global Logistics reúnen actualmente a más de 350 clientes .

“ Buscamos aumentar la gama de servicios que estamos en capacidad de ofrecer , ser una compañía one-stop shop, es decir, brindarle al mismo cliente todos los servicios, desde servicios marítimos y portuarios hasta servicios logísticos, tales como transporte, aduanas, depósito aduanero, depósito temporal, depósito simple y hasta ser su centro de distribución”, explicó Bustamante.

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La compañía espera más que duplicar su capacidad instalada en el Callao, con mayor capacidad de almacenaje y más camiones para sus operaciones. Foto: Cosmos

Lo que se prevé para el 2026 y 2027

El 2026 ha sido planteado como un año para sentar las bases de la operación integrada. Por lo que la empresa, comentó Bustamante, viene trabajando en la integración de procesos, el desarrollo de nuevos sistemas, el alineamiento cultural, la generación de sinergias operativas y la ampliación de su portafolio de servicios.

Estas acciones buscan fortalecer la organización para sostener su objetivo de crecimiento anual de doble dígito. “En términos de resultados , Cosmos Global Logistics espera cerrar el año con ventas cercanas a los US$ 55 millones , impulsadas por el desempeño de sus distintas unidades de negocios marítimos y logísticos”, argumentó.

Para este año, la compañía también apunta a un mayor dinamismo en sus negocios de logística integral, depósitos temporales, transporte y distribución.

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El rubro marítimo y portuario continúa siendo un componente importante de sus ventas, respaldado por su posicionamiento en el mercado. Sin embargo, la compañía también identifica oportunidades en los servicios logísticos en tierra, en un contexto en el que la evolución del comercio exterior y el desarrollo de proyectos de inversión en el Perú abren espacio para operadores con soluciones especializadas e integrales.

“ Nuestra expectativa es crecer por encima del mercado, ampliar nuestra cartera de clientes, participar en proyectos de mayor valor agregado y desarrollar nuevas capacidades ”, señaló el gerente general.

Para 2027, Cosmos Global Logistics proyecta un crecimiento de entre 20% y 25% en sus servicios logísticos en tierra . Este avance estaría explicado, argumento su máximo representante, por las soluciones de logística integral dirigidas a importadores y exportadores, que incluyen servicios aduaneros, almacenaje, transporte, distribución y depósitos temporales y aduaneros.

En términos de facturación, la empresa mantiene su objetivo de crecer a doble dígito el próximo año. “Para el año que viene buscamos crecer de manera muy importante y ser referentes también en los negocios de logística integral, para lo cual estamos dándole un impulso importante a estas unidades de negocio con una oferta de servicios hecha a la medida de las necesidades de nuestros clientes”, afirmó Bustamante.

Para acompañar esta expansión, Cosmos Global Logistics espera más que duplicar su capacidad instalada en el Callao . “Esto requerirá un plan de inversión que contempla la adquisición de más camiones y la ampliación de las áreas de almacenaje , entre otras medidas, para fortalecer las operaciones de almacenamiento y depósitos temporales y aduaneros, así como los servicios de logística integral para importadores y exportadores”, comentó Bustamante, sin precisar el monto de inversión previsto.

Marcelo Bustamante, gerente general de Cosmos Global Logistics, explicó los objetivos de crecimiento de la compañía tras la integración de Cosmos e Infinia. Foto: Cosmos

La meta de duplicar el negocio en cinco años

A mediano plazo, Cosmos Global Logistics mantiene la meta de duplicar el tamaño de su negocio en cinco años. Con ese objetivo, la integración de Cosmos e Infinia constituye el punto de partida. “Nuestra aspiración siempre es crecer a doble dígito anualmente y sí, duplicar el tamaño de la compañía en cinco años. En los próximos cinco años queremos consolidarnos como uno de los principales operadores logísticos integrales del Perú y desarrollar una plataforma con capacidad de expansión regional ”, sostuvo el ejecutivo.

La compañía busca así fortalecer su oferta para acompañar las necesidades de sus clientes y el desarrollo de sectores estratégicos del país, con el objetivo de consolidar una operación más integrada y ampliar su alcance en el mercado logístico.

En cuanto a las operaciones en el puerto de Chancay durante el primer semestre de 2026, Bustamante destacó que esta infraestructura contribuye a ampliar la capacidad portuaria del país. “En la actualidad, parte de la carga que anteriormente se movía por el puerto del Callao se está moviendo por Chancay, lo que reduce el estrés de la congestión en el primer terminal portuario”, relató.

El ejecutivo agregó que Chancay se ha convertido en una puerta de entrada y salida relevante para distintos tipos de carga y que Cosmos Global Logistics ya atiende operaciones de agenciamiento marítimo y logística integral en ese puerto.