Los servicios marítimos y portuarios continúan siendo un componente importante de los ingresos de Cosmos Global Logistics. Foto: Cosmos
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Hace un año, Andino Investment Holding (AIH) aprobó la integración de dos de sus subsidiarias: Cosmos Agencia Marítima absorbería a Infinia Operador Logístico, mediante un proceso de fusión por absorción que entró en vigencia en enero de 2026. Como resultado de esta unificación, el nuevo operador logístico portuario contará con US$ 54 millones en activos y un patrimonio de US$ 16 millones. A un año de esta decisión, ¿qué planes se ha trazado la compañía para el mediano plazo?

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