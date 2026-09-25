Almafin busca ampliar su presencia en café, granos y frutas congeladas como parte de su estrategia de diversificación. Foto: Andiina
Almafin busca ampliar su presencia en café, granos y frutas congeladas como parte de su estrategia de diversificación. Foto: Andiina
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Karen Guardia Quispe
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El Fenómeno de El Niño viene generando impactos principalmente en el sector pesquero, en un contexto en el que el Perú es uno de los principales productores y exportadores de harina de pescado. Este escenario también afecta a las empresas vinculadas a esta actividad, que recurren a mecanismos de financiamiento para asegurar liquidez y capital de trabajo, a través de los warrants. Almafin, del Grupo Andino, es una de las empresas que opera en este segmento mediante la emisión de este título de valor. ¿Cómo está afectando este evento climático a sus operaciones y qué perspectivas manejan para los próximos meses?

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