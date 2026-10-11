Para los expertos consultados por Gestión una eventual restricción de las exportaciones de diésel de Estados Unidos implicaría alzas de precios, problemas de abastecimiento y complicaciones para diversas industrias. (Foto: GEC)
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Guadalupe Gamboa
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La propuesta inicial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era limitar las exportaciones de diésel del país norteamericano, esto con el fin de aumentar la disponibilidad del combustible en su economía y contener el alza de precios. Sin embargo, dio un paso atrás.

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