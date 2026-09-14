El jueves, el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita fue atacado por varios drones procedentes de Iraq, de acuerdo con su Ministerio de Asuntos Exteriores, recogió CNN.

Producto de este incidente, que generó heridos y otros daños, el Ministerio de Energía saudí informó el cierre de este oleoducto como medida de precaución. Mediante imágenes satelitales, se observó terreno quemado.

En un contexto de severas restricciones alrededor de Ormuz, la relevancia de esta infraestructura radica en que había ayudado a Arabia Saudita a “evitar el estrecho”, apuntó la BBC, y con ello mitigar la afectación que supone para la cadena de suministro petrolero.

El oleoducto, con una longitud de 1,200 kilómetros, venía cumpliendo un rol clave en los últimos meses. Según France24, transportaba entre cuatro y cinco millones de barriles diarios. Esto es entre el 4% y el 5% del suministro mundial. En tanto, el precio del petróleo, durante la semana pasada, superó los US$ 100 por todas estas preocupaciones.

“El incidente se produce en medio de importantes avances de los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen”, agregó la BBC.

¿Cómo se daría el impacto en Perú?

Como punto de partida, Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas y exdirector de Petroperú, indicó que son varias las acciones hostiles que han ocasionado que los márgenes de refinación del petróleo se incrementen. “Hoy se cobra más por el margen a razón de que hay escasez del producto”, comentó.

A su parecer, se está ampliando el espectro de la guerra a todo el Medio Oriente, lo que supondrá mayores presiones en el precio del crudo. “No solo hablamos de los hutíes ni en un radio cercano al estrecho de Ormuz”, refirió.

Escalada en Medio Oriente tendría efecto a nivel global. (Foto: GEC)

Gamio anotó que el impacto para el país pasaría, principalmente, por un incremento de la inflación global, producto de esta nueva restricción en el suministro global del crudo. Los precios internacionales afectan de manera generalizada, agregó.

“Perú no importa crudo de esa zona precisamente, pero esto afectaría en el precio del commodities, que funciona como un espejo global. Es un referente y marca la pauta de los diferentes mercados. Podemos estar comprando crudo de países de la región, pero el precio internacional marca para todos ”, explicó.

Gamio indicó que, incluso, se vería un “incremento sobre el incremento” ya registrado durante la última semana. “Esto afecta a la inflación global y daña a la economía, principalmente, de quienes tienen menos espalda financiera para afrontarla”, subrayó.

Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), anotó que cualquier otra acción que no libere las tensiones en Medio Oriente solo alejará, cada vez más, aquel precio de US$ 70 por barril que se tenía previo al conflicto.

García recordó que alrededor del 66% de las actividades económicas tienen un consumo relevante de hidrocarburos. “El transporte en el Perú representa casi el 40% del consumo de energía. El sector industrial usa diésel; los comercios, gasolina; mineras también diésel”, señaló.

Este tipo de situaciones globales, apuntó García, recuerda la vulnerabilidad que tiene el país respecto al consumo de hidrocarburos y hace más urgente medidas de mitigación. También la relevancia de avanzar con el proceso de masificación del gas natural.

“Como país tenemos que diseñar una estrategia más integral. Por ejemplo, que se mantenga el subsidio focalizado en el transporte y ver, de alguna manera, de bajar la carga tributaria al combustible”, comentó.

Aunque en este momento ayuda que Petroperú esté operando al 100%, indicó que se debe generar condiciones de competencia para un mayor acceso a este recurso y también en precios.

Sector transporte vería mayor incremento del precio de combustibles. | GEC

“Debe fomentarse la competencia a nivel de empresas, por un lado, y del otro hacer más transparente al mercado, a los grifos. Es necesario separar la oferta para usuarios que apunten a mejores precios y otros a calidad”, señaló.

Otro punto que valoró es que el Indecopi y el Osinergmin pueda tener un rol más activos en el marco de una lucha contra la especulación de precios . Esto, bajo la evaluación de declarar al sector en emergencia.