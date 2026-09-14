¿Qué efecto se tendría en Perú por la escalada en Medio Oriente? (Foto: GEC)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La guerra en Medio Oriente ha marcado un nuevo capítulo en su escalada y con eventuales grandes impactos. Si bien el conflicto tiene como actores principales a Estados Unidos e Irán, este nuevo episodio alcanzó a Arabia Saudita, ubicado en los primeros lugares a nivel mundial en reservas probadas de petróleo y producción diaria.

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